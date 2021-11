A liberdade de imprensa é um pressuposto para a democracia.

Trata-se do direito dos profissionais da mídia de fazer circular livremente as informações, sem precisar passar pela aprovação prévia do governo. De acordo com a organização Repórteres sem Fronteiras, o Brasil ocupou a 102ª posição do ranking de liberdade de imprensa em 2018, dentro de uma lista composta por 180 países. A Alemanha ficou em 15º lugar na lista liderada pela Noruega.