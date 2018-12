May supera moção de desconfiança interna dos conservadores

A primeira-ministra britânica, Theresa May, ganhou nesta quarta-feira (12/12) uma moção de desconfiança dentro do próprio Partido Conservador por 200 votos contra 117. A votação foi secreta.

Com a vitória, May permanece na liderança do Partido Conservador e também no cargo de premiê. Ela também fica imune durante um ano a uma nova contestação interna.

Antes da votação, ela anunciara aos deputados do Partido Conservador que pretende abandonar o cargo antes das eleições legislativas de 2022, de acordo com vários testemunhos de correligionários.

"O resultado da votação desta noite é que o grupo parlamentar tem confiança em Theresa May", anunciou Graham Brady, presidente do Comitê 1922, que reúne os parlamentares do Partido Conservador.

A moção de desconfiança foi apresentada por deputados insatisfeitos com o acordo sobre o Brexit que May negociou com a União Europeia (UE). A saída do Reino Unido da UE está prevista para 29 de março. O principal ponto de descontentamento é a solução para evitar uma fronteira fechada entre a Irlanda do Norte, que integra o Reino Unido, e a República da Irlanda, um país-membro da União Europeia.

May adiou uma votação do acordo do Brexit prevista para terça-feira porque dezenas de seus correligionários prometiam votar contra o governo. Agora, a primeira-ministra tenta conseguir novas concessões da UE para facilitar a aprovação do texto na Câmara dos Comuns.

Em particular, May procura garantias que satisfaçam os descontentes com o mecanismo de salvaguarda para evitar o surgimento de uma fronteira entre Irlanda e Irlanda do Norte após o Brexit.

Após a votação, a deputada Nicky Morgan disse que a "razão prevaleceu". Por outro lado, Jacob Rees-Moog, um dos líderes da ala contrária à União Europeia do Partido Conservador, considerou que os 117 votos contra May representam um "resultado terrível" para ela.

AS/efe/ap/lusa

