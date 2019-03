Lula vai a velório do neto em São Paulo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou neste sábado (02/03) a carceragem da Polícia Federal em Curitiba, onde cumpre pena, para comparecer em São Bernardo do Campo ao velório do neto, Arthur Lula da Silva, que morreu na sexta-feira , aos 7 anos, de meningite meningocócica.

Lula saiu da sede da Polícia Federal (PF) a bordo de um helicóptero da Polícia Civil e seguiu para o Aeroporto do Bacacheri, também na capital paranaense, embarcando em uma aeronave cedida pelo governo do Paraná. O avião decolou do terminal aéreo às 7h19, pousando no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em torno das 8h30. De lá, ele seguiu para São Bernardo do Campo.

Ele só foi autorizado a ficar 1h30 no velório tendo, por isso, esperado por algumas horas até chegar à cerimônia.

Apoiadores do ex-presidente o esperaram na frente do cemitério, onde rezaram um Pai Nosso e homenagearam o neto de Lula com gritos de "Arthur presente agora e para sempre".

O neto de Lula, de 7 anos, morreu na manhã desta sexta-feira devido a uma meningite meningocócica em Santo André, no estado de São Paulo, sendo velado desde as 22h desta sexta-feira no Cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

A cremação foi agendada para o meio-dia deste sábado. O velório e a cremação da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu em fevereiro de 2017, foram realizados no mesmo local.

Nesta sexta-feira e na madrugada de sábado, amigos da família e aliados de Lula estiveram no local para prestar solidariedade à família, incluindo a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, os ex-ministros Alexandre Padilha, Gilberto Carvalho e Paulo Vannuchi, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto e o médido Roberto Kallil Filho.

Na manhã de sábado, compareceram a ex-presidente Dilma Rousseff, acompanhada do ex-ministro Aloízio Mercadante, além do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad e do líder do MTST Guilherme Boulos. Também esteve no velório o governador da Bahia, Rui Costa (PT).

Os pais de Arthur passam a manhã ao lado do caixão, em cujo entorno foram colocados objetos pessoais do menino.

Justiça autorizou nesta sexta-feira o ex-presidente a deixar a prisão para ir ao velório de seu neto, com base na Lei de Execução Penal (LEP), que prevê que presos possam deixar as unidades para comparecer ao enterro de um parente próximo.

Lula está preso desde 7 de abril de 2018. Ele foi condenado em segunda instância, em janeiro do ano passado, a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo que envolve um triplex no Guarujá. O ex-presidente nega as acusações.

No início de fevereiro, Lula foi novamente condenado, em primeira instância, por corrupção e lavagem de dinheiro, desta vez no processo referente a reformas realizadas num sítio em Atibaia, no interior de São Paulo. Ele ainda é réu em outras sete ações penais. Os advogados do petista alegam que o ex-presidente é vítima de perseguição política.

Arthur havia dado entrada no hospital Bartira às 7h20 de sexta-feira, com quadro instável, e morreu às 12h11. Ele era filho de Sandro Luis Lula da Silva, filho do ex-presidente e da ex-primeira dama Marisa Letícia, morta em 2017.

Foi Sandro quem informou Lula, por telefone, após obter autorização da PF, sobre a morte do neto. Arthur visitou o avô duas vezes na prisão.

Os preparativos para levar Lula ao encontro de seus parentes ocorreram em sigilo, determinado pela juíza federal Carolina Lebbos, da 12ª Vara Criminal em Curitiba, que colocou a execução penal do ex-presidente no nível 4 de sigilo, permitindo que somente a própria juíza e alguns servidores possam tivessem acesso a ela. O pedido do ex-presidente foi acatado após um parecer favorável do Ministério Público Federal (MPF).

Em nota, a Justiça Federal afirmou que não iria divulgar a íntegra da decisão. "Foi autorizada a participação de Lula no velório e que, a fim de preservar a intimidade da família e garantir não apenas a integridade do preso, mas a segurança pública, os detalhes do deslocamento serão mantidos em sigilo", diz o comunicado.

No final de janeiro, Lula perdeu o irmão Genival Inácio da Silva, conhecido como Vavá, que morreu, aos 79 anos, em decorrência de um câncer de pulmão. Na ocasião, a defesa do ex-presidente também solicitou permissão para o petista viajar de Curitiba a São Bernardo do Campo para acompanhar o velório e o enterro. Mas o pedido foi negado pela juíza federal Carolina Lebbos. A decisão foi confirmada pelo desembargador Leandro Paulsen, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

Os advogados do ex-presidente recorreram ao Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a liberação temporária de Lula. No entanto, devido à demora da decisão, o petista acabou perdendo a cerimônia e desistiu de ir a São Paulo.

