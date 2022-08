Lula segue liderando disputa presidencial, aponta Datafolha

Ex-presidente aparece com 15 pontos de vantagem sobre Bolsonaro, segundo nova pesquisa, com 47% dos votos totais contra 32% do atual ocupante do Planalto.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue liderando a disputa eleitoral para a Presidência nas eleições de outubro, com 47% das intenções de voto totais, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (18/08). O presidente Jair Bolsonaro (PL) continua em segundo lugar, com 32%.

Em relação à última pesquisa Datafolha, publicada em 28 de julho, Bolsonaro subiu 3 pontos, e Lula se manteve estável. Em julho, Lula estava 18 pontos à frente de Bolsonaro.

Em terceiro aparece o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 7%. Na sequência estão a senadora Simone Tebet (MDB, 2%) e Vera Lúcia (PSTU, 1%).

Pablo Marçal (Pros), José Maria Eymael (DC), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe D'Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Roberto Jefferson (PTB) e Leonardo Péricles (UP) não pontuaram. Branco e nulos somam 6% e não sabem/não opinaram 2%.

Considerando apenas os votos válidos – cálculo que exclui brancos e nulos –, Lula venceria no primeiro turno. O petista tem 51% dos votos válidos, contra 35% de Bolsonaro.

No caso de um eventual segundo turno, Lula aparece novamente como favorito na disputa direta com Bolsonaro. De acordo com o Datafolha, o petista venceria com 54% dos votos, e Bolsonaro ficaria com 37%.

Foram ouvidos 5.744 eleitores, em 281 cidades de todo o país, entre terça e quinta-feira. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos.

Bolsonaro é o mais rejeitado

A pesquisa Datafolha também questionou os eleitores em quem eles não votariam de jeito nenhum. Bolsonaro segue sendo o candidato mais rejeitado: 51% dos entrevistados responderam que não votariam no atual presidente.

Em seguida no índice de rejeição aparece Lula (37%) e Roberto Jefferson (PTB) e Ciro Gomes (PDT), ambos com 25%.

Segundo o levantamento, 30% dos entrevistados avaliam o governo Bolsonaro como ótimo ou bom. Por outro lado, 43% consideram a gestão ruim ou péssima. Outros 26% acham regular, e 1% não sabe.

Pesquisa Ipec

A mais nova sondagem Datafolha está em linha com outra divulgada na segunda-feira pelo Ipec, que também mostrou ampla vantagem de Lula sobre o presidente Bolsonaro. No levantamento do Ipec, Lula apareceu com 44% das intenções de votos totais na corrida ao Palácio do Planalto, 12 pontos à frente de Bolsonaro (PL), que somou 32%.

Considerando apenas os votos válidos, Lula apareceu com 51,7%, podendo já vencer no primeiro turno.

As novas pesquisas desta semana também sinalizam que a enxurrada de benefícios que o governo Bolsonaro implementou neste ano eleitoral ainda não está surtindo o efeito decisivo desejado pelo Planalto nas intenções de voto, embora o presidente de extrema direita tenha diminuído um pouco a desvantagem ao longo das últimas pesquisas.

