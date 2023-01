Lula muda comando da PF e da PRF na maioria dos estados

Governo exonera 26 dos 27 superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal, além de trocar a chefia da Polícia Federal em 18 estados. Delegado que investigou obstrução no caso Marielle vai assumir comando no Rio.

O governo Luiz Inácio Lula da Silva realizou nesta quinta-feira (18/01) uma série de mudanças no comando das forças de segurança nos estados. A gestão petista trocou 18 superintendentes regionais da Polícia Federal (PF), bem como exonerou 26 da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As mudanças foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União ainda na quarta-feira, e assinadas pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Os diretores-gerais das duas corporações já haviam sido nomeados no início do mês: Andrei Augusto Passos Rodrigues para a PF e Antônio Fernando Souza Oliveira para a PRF. Mas as mudanças nas superintendências regionais ainda eram aguardadas.

No caso da PF, a lista dos substitutos já foi publicada. Os 18 estados que tiveram seu comando trocado são Alagoas, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Os novos diretores se dividem em nove homens e nove mulheres. Uma delas é a delegada Christiane Correa Machado, que será superintendente na Paraíba. Ela já comandou a Coordenação de Inquéritos Especiais (Cinq), que cuida de autoridades com foro privilegiado, e participou da investigação sobre as acusações do ex-ministro Sergio Moro sobre interferências na PF por parte do então presidente Jair Bolsonaro.

Outro nomeado é o delegado Leandro Almada, que já foi superintendente no Amazonas e na Bahia e agora vai assumir a superintendência regional no Rio de Janeiro. Na PF desde 2008, Almada investigou a atuação da Polícia Civil na apuração do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Já a maior superintendência do país, a de São Paulo, será comandada pelo delegado Rogério Giampaolli, que até então era chefe da PF em Sorocaba (SP). Ele também já foi chefe do Comando de Operações Táticas (COT).

PRF aparelhada

No caso da PRF, os nomes dos novos superintendentes regionais não foram divulgados. O único chefe estadual da corporação que não foi exonerado foi o do Piauí, Jairo Lima, que ocupa o cargo interinamente. Todos os demais serão trocados.

São mudanças significativas considerando-se que o governo anterior, de Jair Bolsonaro, foi acusado de aparelhar a Polícia Rodoviária Federal para fins políticos.

A corporação, por exemplo, se tornou alvo de ações no Ministério Público Federal devido à falta de ação contra caminhoneiros bolsonaristas que bloquearam diversas rodovias pelo país entre outubro e novembro, em protesto contra a vitória de Lula nas eleições de 2022.

Antes disso, operações da PRF no segundo turno da eleição, para fiscalizar veículos de passeio e ônibus especialmente na região Nordeste, onde Lula teve seu maior percentual de votos, levantou suspeitas sobre uma tentativa coordenada de interferência indevida no processo eleitoral.

Entre os exonerados nesta quinta-feira está o superintendente regional da PRF na Bahia, Virgílio de Paula Tourinho, que durante o segundo turno foi intimado pela Justiça Eleitoral devido a essas operações no estado.

