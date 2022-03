Lula lidera disputa com 43% dos votos, diz Datafolha

Em segundo lugar, está Jair Bolsonaro, com 26% das intenções de voto, seguido por Sergio Moro (8%) e Ciro Gomes (6%). Petista perdeu espaço em relação à pesquisa anterior, e presidente diminuiu rejeição.

O ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva segue liderando a disputa eleitoral para a Presidência nas eleições de outubro, com 43% das intenções de voto, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24/03). Em segundo lugar, está o presidente Jair Bolsonaro, com 26%.

Em terceiro e quarto, aparecem, respectivamente, o ex-juiz federal Sergio Moro (Podemos, 8%) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT, 6%).

Foram ouvidos 2.556 eleitores, em 181 cidades de todo o país, nesta terça e quarta-feiras. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos.

A pesquisa não é diretamente comparável com a anterior, divulgada na metade de dezembro do ano passado, pois, desde então, alguns possíveis candidatos saíram da disputa e outros, entraram.

Recuperação de Bolsonaro

Em relação à última pesquisa, Bolsonaro recuperou alguns votos, e Lula perdeu alguns. Em dezembro, Lula oscilava de 47% a 48%, e Bolsonaro, de 21% a 22%.

Agora, na pesquisa espontânea, Bolsonaro subiu de 18% para 23% dos votos e o petista oscilou de 32% para 30%.

Bolsonaro também teve melhor resultado em todos os cenários de segundo turno. Mesmo assim, ainda perderia para Lula – o petista teria 55% dos votos e o presidente, 34%. A rejeição de Bolsonaro também caiu cinco pontos, ficando agora em 55%.

Lula mantém a preferência no Nordeste (55%), entre os menos escolarizados (55%) e entre os jovens (51%).

Já Bolsonaro tem o apoio de seu eleitor padrão: quem ganha de 5 a 10 salários mínimos (38%) e entre os de renda acima de 10 mínimos (39%).

le (ots)