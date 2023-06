Lufthansa volta a operar A380, o maior avião comercial

Aeronaves estavam paradas desde 2021 com a justificativa de serem muito grandes e caras. Alta de passageiros e atraso em entrega de novos modelos, porém, fez com que companhia reativasse o superjumbo da Airbus.

Pela primeira vez em três anos, a Lufthansa colocou em operação nesta quinta-feira (01/06) um avião A380, a maior aeronave comercial de passageiros do mundo. O voo decolou da cidade alemã de Munique com destino a Boston, nos Estados Unidos.

Com a justificativa de serem muito caros e muito grandes, a Lufthansa guardou toda sua frota de aviões A380 em hangares em setembro de 2021, no auge da pandemia de covid-19.

Agora, além da rota Munique-Boston, a partir de julho um A380 também fará uma outra conexão com o aeroporto JFK, em Nova York. No inverno europeu, serão esperadas novas rotas, entre elas Bankok.

A porta-voz da Lufthansa, Bettina Rittberger, disse que o A380 deve permanecer em serviço até 2027. Os principais motivos são a retomada de um grande número de passageiros e gargalos que atrasarão a entrega de novas aeronaves adquiridas pela companhia.

Toda a frota de oitos aeronaves A380 ficará estacionada em Munique. Por enquanto, serão reativados quatro aviões do modelo e mais dois de reserva. O destino de outras duas aeronaves do modelo ainda não foi decidido.

Aviões gigantes apesar da crise climática

Embora a Lufthansa não tenha divulgado informações sobre os custos de recolocação da aeronave, garante que, mesmo em uma época de austeridade e preocupações climáticas, a decisão vale a pena.

"Observamos os números com muito cuidado e decidimos positivamente; o A380 compensa", disse Rittberger.

Atualmente, a companhia voa para Nova York com o A340-600, mas o A380 possibilita 80% mais assentos, explica a porta-voz. Além disso, o gigante deve voar de forma mais ecológica, pelo menos em comparação com as aeronaves menores atualmente em uso.

"O A380 usa 20% menos querosene e, portanto, CO2", argumenta Rittberger.

O diretor da Lufthansa, Jens Ritter, diz que a capacidade do A380, cada um com 509 assentos, é necessária com urgência. Somente neste verão europeu, cerca de 50 mil passageiros a mais poderão ser transportados graças ao A380.

No próximo ano, pelo menos um milhão de passageiros adicionais poderão viajar – o que segundo a empresa não seria possível sem os A380.

Segundo a empresa, ainda não foi decidido o que será feito com as aeronaves após 2027.

Símbolo da proeza técnica da Airbus

O A380 foi considerado, por vários anos, um símbolo da proeza técnica – e para muitos da superioridade – do grupo europeu Airbus .

No entanto, rapidamente ficou claro que os quatro motores só poderiam ser operados de forma econômica e ecológica se quase todos os assentos fossem vendidos – o que acabou sendo viável em poucas rotas globais. Desta forma, apenas 251 aeronaves desse modelo foram produzidas.

A Lufthansa foi o terceiro maior cliente do A380, adquirindo 14 aeronaves. Os maiores compradores foram a Emirates, com 123 aeronaves, e a Singapore Airlines.

Da frota de 14 aeronaves alemãs, a Airbus retomou seis, como parte de acordos contratuais para a aquisição de novos aviões.

O A380 voou pela primeira vez em abril de 2005, e o primeiro voo programado decolou em 2007, pela Singapore Airlines.

A produção foi oficialmente encerrada há dois anos, com a Emirates recebendo o último modelo construído na fábrica da Airbus em Hamburgo, em dezembro de 2021.

le (DPA, ots)