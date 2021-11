Hamburgo é uma das três cidades-estado da Alemanha e conta com aproximadamente 1,7 milhão de habitantes

Considerada uma das principais portas da Alemanha para o mundo, Hamburgo (Hamburg) tem o maior porto e o segundo maior parque industrial do país. Dali partiu grande parte dos alemães que emigraram para outros continentes no passado. Na cidade hanseática de Hamburgo "Grosse Freiheit" – ou "grande liberdade" – não é somente o nome de uma rua na área mais popular da cidade, mas uma representação do verdadeiro estilo de vida em Hamburgo.