Liz Truss será a nova primeira-ministra do Reino Unido

Ministra do Exterior britânica sucederá a Boris Johnson após vencer eleição interna para a liderança do Partido Conservador.

A atual ministra do Exterior do Reino Unido, Liz Truss, foi escolhida nesta segunda-feira (05/09) como nova líder do Partido Conservador, o que significa que será indicada pela legenda para assumir o lugar de Boris Johnson como primeira-ministra britânica.

A responsável pela diplomacia superou o ex-ministro da Economia, Rishi Sunak, na votação realizada pelos tories, conforme anunciou o próprio partido, em solenidade realizada em Londres.

Truss recebeu 81.326 dos votos dos cerca de 180.000 membros do partido, enquanto Sunak obteve 60.399. O resultado era esperado e confirma a vantagem registrada em várias sondagens publicadas desde julho.

A vitória de Truss, no entanto, não foi tão avassaladora quanto muitos previam. Desde que o Partido Conservador mudou suas regras eleitorais internas para dar aos membros uma palavra final, nenhum líder obteve menos de 60% dos votos.

Truss recebeu 57% dos votos dos membros, em comparação com 66,4% obtidos por Boris Johnson, em 2019; 67,6% por David Cameron, em 2005; e 60,7% por Iain Duncan Smith, em 2001. Theresa May não foi eleita por meio da votação.

Truss, de 47 anos, será a terceira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Reino Unido, após Margaret Thatcher e Theresa May.

O anúncio da vitória de Truss dá início à transição de governo, encerrando a gestão de Johnson, que foi forçado a anunciar sua renúncia em julho, após uma série de escândalos.

Johnson viajará à Escócia para se encontrar com a rainha Elizabeth 2ª nesta terça para apresentar oficialmente sua renúncia. Truss será então requisitada pela monarca a formar um novo governo.

