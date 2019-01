Livro revela planos de Hitler para Canadá e EUA

A instituição Library and Archives Canada adquiriu um livro antes pertencente a Adolf Hitler contendo dados detalhados sobre a população judaica americana e canadense, assim como informações sobre organizações e mídia centrais para essas comunidades.

Segundo o arquivo, o livro de 237 páginas, em idioma alemão, intitulado Estatística, mídia e organizações do judaísmo nos Estados Unidos e Canadá, demonstra que o Holocausto não se tratou de um evento puramente europeu, mas sim de uma operação que foi sustada antes de alcançar a América do Norte.

O frontispício ostenta uma águia estilizada, uma cruz suástica e a inscrição "Ex Libris Adolf Hitler", indicando ter vindo da biblioteca pessoal do líder nazista. A publicação foi compilada em 1944 pelo linguista alemão Heinz Kloss, responsável por fornecer informações oficiais e acadêmicas a serem utilizadas pelo regime nacional-socialista.

Kloss era diretor do Departamento de Publicações Stuttgart-Hamburg, dedicado a pesquisar questões de nacionalidade, sobretudo nos Estados Unidos. Ele se especializou nos germanófonos residentes nos EUA, onde mantinha contatos com simpatizantes do nazismo, e visitou o país entre 1936 e 1937.

Segundo a Library and Archives Canada, a aquisição ajuda a "preservar a memória do Holocausto", também constituindo "um modo de nos fazer refletir sobre o que teria acontecido no Canadá, caso a Segunda Guerra Mundial tivesse um fim diferente". Mais de 6 milhões de judeus e integrantes de outros grupos foram assassinados durante o Holocausto nazista, entre 1941 e 1945.

A instituição canadense adquiriu o livro de um negociante fidedigno de objetos culturais judaicos, o qual o obtivera como parte de uma coleção de propriedade de um sobrevivente do Holocausto. Segundo Rebecca Margolis, professora da Universidade de Ottawa e presidente da Associação Canadense de Estudos Judaicos, a publicação confirma os medos dos judeus do país.

"Este relatório de valor incalculável oferece confirmação documentada dos medos de tantos judeus canadenses, de que os nazistas aportariam nas nossas praias, e com eles, a aniquilação da vida judaica aqui. Embora esses medos possam parecer infundados, dada a distância geográfica da Europa nazista ao Canadá, este manual contendo estatísticas sobre as populações judaicas na América do Norte sublinha seu potencial de pesadelo."

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter