Líderes internacionais parabenizam Lula pela vitória

Vários líderes internacionais parabenizaram o petista Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória no segundo turno das eleições. Depois de um governo Jair Bolsonaro marcado pelo isolamento do Brasil nas relações internacionais, chefes de governo e de Estado europeus e latino-americanos, bem como o presidente dos Estados Unidos, disseram esperar que, com o governo Lula, as relações bilaterais sejam fortalecidas.

Em um resultado acirrado, o ex-presidente venceu com 50,9% dos votos, contra 49,1% de Bolsonaro, o primeiro presidente a não ser reeleito desde a redemocratização.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, parabenizou o petista em um comunicado oficial. "Envio meus parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória em uma eleição livre, justa e digna de confiança. Espero que possamos trabalhar juntos e manter a cooperação entre nossos dois países nos próximos meses e nos anos que virão", afirma o documento divulgado pela Casa Branca.

O presidente da França, Emmanuel Macron, foi um dos primeiros líderes a reagir ao resultado. "Parabéns, caro, Lula, por sua eleição que dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Juntos, vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países", tuitou em português Macron, que se tornou um desafeto de Bolsonaro ao longo de seu mandato.

O chefe de governo da Espanha, Pedro Sánchez, também celebrou a vitória. "Parabéns, Lula, por sua vitória nestas eleições em que o Brasil decidiu apostar no progresso e na esperança", escreveu o líder socialista no Twitter. "Vamos trabalhar juntos por justiça social, igualdade e contra as mudanças climáticas. Seu sucesso vai ser o do povo brasileiro."

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, também exaltou a cooperação entre os dois países. "Já tive a oportunidade de felicitar calorosamente @LulaOficial pela sua eleição como presidente da República do Brasil. Encaro com grande entusiasmo o nosso trabalho conjunto nos próximos anos, em prol de Portugal e do Brasil, mas também em torno das grandes causas globais", escreveu.

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, disse esperar trabalhar com Lula para promover as relações entre o bloco e o Brasil. "Parabéns, Lula, por sua eleição! Estou ansioso para trabalhar juntos e avançar as relações UE-Brasil com seu governo e com as novas autoridades do Congresso e do Estado", disse o comissário europeu.

"A União Europeia elogia em particular o Tribunal Eleitoral pela forma eficaz e transparente como conduziu o seu mandato constitucional ao longo de todas as fases do processo eleitoral, demonstrando mais uma vez a solidez das instituições brasileiras e da sua democracia", acrescentou Borrell em comunicado.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, também disse estar "ansioso para trabalhar" com o próximo presidente brasileiro "para fortalecer a parceria entre nossos países, entregar resultados para canadenses e brasileiros e avançar em prioridades compartilhadas – como proteger o meio ambiente". "Parabéns, Lula!", completou o canadense.

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, falou do início de "um novo tempo" com a vitória de Lula. "Parabéns, Lula! Tua vitória abre um novo tempo para a história da América Latina. Um tempo de esperança e futuro começa hoje. Aqui você tem um parceiro para trabalhar e sonhar alto com a boa vida de nossos povos", escreveu o argentino. "Depois de tantas injustiças que você viveu, o povo do Brasil o elegeu, e a democracia triunfou."

A vice-presidente Cristina Kirchner também parabenizou Lula pela vitória. "Hoje mais do que nunca, amor e muita felicidade. Obrigada, povo do Brasil. Obrigada, camarada Lula, por devolver alegria e esperança à nossa América do Sul", escreveu Fernández no Twitter.

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, falou em "grande vitória" e disse que o resultado marca o retorno da "justiça social" ao Brasil. "Estimado irmão Lula, eu o parabenizo em nome do governo e do povo cubanos, que festejamos sua grande vitória em favor da união, da paz e da integração latino-americana e caribenha. Conte sempre com Cuba", escreveu Díaz-Canel no Twitter.

Em mensagem sucinta no Twitter, o presidente do Chile, Gabriel Boric, compartilhou um tuíte de Lula e escreveu: "Lula. Alegria!".

O presidente do Peru, Pedro Castillo Terrones, compartilhou o mesmo tuíte do petista. "O Peru parabeniza o presidente eleito do Brasil, o camarada Lula, trabalhador, sindicalista, lutador. Sua vitória é essencial para fortalecer a unidade da América Latina e a justiça social da grande pátria", escreveu o peruano.

O presidente da Bolívia, Luis Arce, afirmou que a vitória de Lula "fortalece a democracia e a integração latino-americana". "Temos certeza que você conduzirá o povo brasileiro pelo caminho da paz, do progresso e da justiça social", escreveu no Twitter.

O ex-presidente boliviano e presidente do partido governista Movimento pelo Socialismo (MAS), Evo Morales, se juntou à felicitação, referindo-se a Lula como um "irmão de alma" que agora assume a Presidência pela terceira vez. "Temos certeza que voltará a trabalhar pelos mais pobres e restabelecerá a dignidade e a soberania de seu país em suas relações exteriores. A Grande Pátria te abraça, irmão!", afirmou Morales.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, publicou uma foto ao lado de Lula no Palácio Nacional do México, diante de uma pintura de Benito Juárez, e escreveu: "Lula venceu, povo abençoado do Brasil. Haverá igualdade e humanismo."

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, disse esperar que ambos trabalhem para alcançar "um Mercosul mais aberto". "Saudamos o presidente eleito do Brasil. Esperamos trabalhar por um Mercosul moderno e aberto ao mundo. Da mesma forma, esperamos continuar e melhorar as ótimas relações bilaterais", escreveu o uruguaio no Twitter.