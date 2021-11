Justin Trudeau é o primeiro-ministro do Canadá, eleito em outubro de 2015.

Justin Pierre James Trudeau nasceu em Ottawa em 1971. Ele é o filho mais velho do ex-premiê liberal Pierre Trudeau, que governou o Canadá entre 1968 e 1984, com uma breve interrupção. Sob a liderança de Trudeau, o Partido Liberal venceu a eleição geral canadense em outubro de 2015 com quase 40% dos votos para a legenda. A mudança colocou fim ao governo de Stephen Harper, do Partido Conservador, à frente do país por quase uma década.