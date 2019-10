Trudeau conquista segundo mandato, mas perde maioria

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, conquistou um segundo mandato após seu Partido Liberal vencer as eleições gerais desta segunda-feira (21/10). A legenda perdeu sua maioria no Parlamento, mas obteve um resultado surpreendentemente forte apesar de Trudeau ter sido enfraquecido por uma série de escândalos que mancharam sua imagem como um ícone liberal.

Resultados preliminares divulgados nesta terça-feira (22/10), com quase todos os votos contabilizados, apontavam os liberais na liderança com 157 dos 338 assentos parlamentares – 13 a menos que a maioria absoluta e 21 a menos que na legislatura atual.

Os conservadores, liderados por Andrew Scheer, aparecem como o segundo maior partido, com 121 assentos, seguidos pelo partido separatista Bloco Quebequense (BQ), em terceiro, com 32 assentos.

Com o maior número de cadeiras no Parlamento, o Partido Liberal terá a melhor chance de formar um governo, porém terá de procurar o apoio de outras legendas para promover suas políticas. Os liberais provavelmente devem buscar o apoio do Novo Partido Democrático (NDP), que asseguraram 24 assentos.

"Esta noite os canadenses rejeitaram a divisão e negatividade. Eles rejeitaram cortes e austeridade. Eles elegeram uma agenda progressiva e medidas fortes sobre mudança climática", disse Trudeau em seu discurso de vitória. "Queridos canadenses, é a maior honra de minha vida servi-los [...] Obrigado por continuarem confiando em mim."

Scheer, por sua vez, disse aos seus partidários que, apesar de ter obtido menos assentos parlamentares, o Partido Conservador recebeu uma parcela maior dos votos – 34,4%, de acordo com a contagem mais recente – do que os liberais, com 33,1%.

"Mais canadenses queriam que vencêssemos essa eleição do que qualquer outro partido. É assim que começa! Somos o governo em espera", disse Scheer.

O sistema eleitoral canadense garante um assento no Parlamento a cada um dos candidatos mais votados em suas respectivas jurisdições eleitorais, oque significa que o total geral de votos para um partido não necessariamente se converte em assentos no Parlamento.

Trudeau retomou o liberalismo em 2015, após quase dez anos de governo do Partido Conservador no Canadá. Esperava-se que ele não tivesse quaisquer obstáculos para um segundo mandato, mas sua popularidade sofreu danos devido a uma série de escândalos.

Ele falhou em encontrar um equilíbrio entre preservar o meio ambiente – lema central de sua agenda política – e a economia. Seus esforços foram criticados tanto pela direita como pela esquerda. Ele introduziu um imposto sobre o carbono, mas resgatou um projeto de expansão de um oleoduto para levar o petróleo de Alberta aos mercados internacionais.

Trudeau também foi o personagem central de um escândalo que eclodiu este ano, quando seu ex-procurador-geral afirmou que o primeiro-ministro o pressionou para suspender o processo judicial contra a empresa de Quebec SNC-Lavalin, acusada de corrupção e subornos. Trudeau alegou que estava tentando evitar a perda de empregos, mas a controvérsia deu um impulso aos conservadores.

Em relação à política externa, Trudeau tem enfrentado críticas da oposição por supostamente ter cedido demais ao presidente dos EUA, Donald Trump, na renegociação de um acordo de livre-comércio entre os dois países e o México.

Além disso, a campanha de Trudeau foi marcada pelas revelações de uma fotografia em que estava fantasiado de Aladdin, com o rosto pintado de marrom. Na época, em 2011, ele era professor numa prestigiada escolar particular de Vancouver. Posteriormente, surgiram outras imagens em que Trudeau aparece com o rosto pintado de preto, ainda na juventude, no início dos anos 1990.

PV/dpa/ap/efe/rtr/afp

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | App | Instagram | Newsletter