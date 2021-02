Israel e Reino Unido planejam volta do público aos estádios

Israel e o Reino Unido, que estão entre os países com as taxas de vacinação mais altas do mundo, dão um pista de como o público brevemente poderá voltar a estar presente em eventos esportivos.

Israel é o líder mundial em doses aplicadas contra covid-19 per capita, com 90 doses administradas por cada 100 pessoas. Um total de 4,6 milhões de pessoas já recebeu a primeira dose, mais da metade da população de 9 milhões de Israel. Mais de 3,2 milhões já receberam a segunda dose.

Quem recebeu a segunda dose tem direito ao chamado Passaporte Verde, que inicialmente tem duração de seis meses e permite aos seus titulares privilégios, amplos como reserva de hotéis, acesso a academias e a shows de música. Vários shows já aconteceram em Israel na semana passada, pela primeira vez em um ano. O Passaporte Verde também é dado aos israelenses que se recuperaram da covid-19.

Jogos com arquibancadas vazias na Premier League podem estar com dias contados

O sistema provavelmente terá implicações no retorno dos torcedores aos estádios de futebol do país. O Ministério da Saúde de Israel já deu sua aprovação para que 500 torcedores assistam a jogos de futebol, enquanto ginásios de basquete podem receber até 300 espectadores. Alguns clubes de futebol israelenses criticaram o número de torcedores autorizados a comparecer, alegando altos custos de segurança, e exigiram que as autoridades autorizassem que um terço dos estádios sejam ocupados.

O objetivo original da liga de futebol israelense era ter 10 mil torcedores presentes quando dois nomes famosos do futebol do país, Maccabi Tel Aviv e Beitar Jerusalem, se enfrentam no dia 8 de março no estádio Bloomfield de Tel Aviv, com 30 mil lugares. O Ministério da Saúde, no entanto, é contra tal determinação. A decisão de ter um máximo de 5 mil torcedores presentes é esperada na próxima semana.

Outro clube israelense, o Maccabi Haifa, testará um novo sistema de bilheteria que requer que os torcedores façam o upload de uma foto de seu Passaporte Verde ou qualquer outro documento provando que foram vacinados ou se recuperaram da covid-19, antes de poderem comprar os ingressos. Segundo o clube, as informações serão utilizadas apenas para permitir o ingresso e não serão mantidas em nenhum outro banco de dados.

Premier League

Outro país onde a implementação da vacinação contra a covid-19 foi considerada um sucesso é o Reino Unido. Cerca de 18 milhões de pessoas já receberam a primeira dose, o equivalente a mais de um quarto da população de 66 milhões do país. O Reino Unido está em terceiro lugar em doses de vacinação administradas per capita, depois de Israel e dos Emirados Árabes Unidos, e lá, também, os torcedores podem retornar aos estádios em breve.

Diante do plano do governo do Reino Unido de permitir que estádios recebam 10 mil pessoas ou 25% de sua capacidade a partir de 17 de maio, os clubes da Premier League inglesa vão votar se permitem que os torcedores assistam ao último jogo da temporada. Se os clubes votarem a favor da proposta, até 10 mil torcedores poderão entrar nos estádios da Premier League para a 38ª rodada do torneio. Quatorze dos 20 clubes da primeira divisão inglesa precisam votar a favor da mudança para que ela ocorra, de acordo com mídia do Reino Unido. Os jogos aconteceriam em 23 de maio, seis dias após a data em que o governo britânico pretende relaxar ainda mais as restrições da pandemia como parte de seu "roteiro" de fases para acabar com o lockdown.

Maior estádio de futebol alemão, o Westfalenstadion, pode vir a receber 28 mil torcedores, segundo plano

A mídia do Reino Unido também afirma que a Liga de Futebol Inglesa pode solicitar a presença de torcedores no estádio de Wembley, em Londres, para a final da Carabao Cup em 25 de abril, experiência que pode servir como piloto antes de maio.

Eurocopa na Inglaterra?

O sucesso da campanha de vacinação em Israel e no Reino Unido provavelmente também terá implicações na Eurocopa.

O jornalista italiano Tancredi Palmeri disse que é "muito provável" que o torneio adiado seja realizado na Inglaterra devido à covid-19, embora outros tenham jogado água fria sobre a sugestão. A Uefa tinha originalmente planejado sediar o campeonato em 12 cidades diferentes em todo o continente e permaneceu silenciosa em torno dos rumores, embora tenha dito que o torneio definitivamente será realizado.

A Associação de Futebol de Israel também fez recentemente uma proposta para sediar o torneio, bem como as últimas fases da Liga dos Campeões e da Liga da Europa. A Uefa confirmou que recebeu a oferta israelense, mas afirmou que ainda pretende realizar os torneios "nas cidades que já foram escolhidas".

Atraso na Alemanha

A campanha de vacinação da Alemanha tem sido tudo menos um sucesso até agora. Aproximadamente 3,8 milhões de pessoas receberam a primeira dose, apenas 4% da população de 83 milhões da Alemanha, com 1,9 milhão delas tendo recebido a segunda dose. O número de vacinações administradas per capita é de 6,62, muito atrás de países como Israel e Reino Unido.

Apesar disso, o futebol alemão tenta traçar o retorno dos torcedores aos estádios. A Liga Alemã de Futebol (DFL) e a Federação Alemã de Futebol (DFB) uniram forças com outras associações esportivas e o setor cultural alemão para propor um plano de retorno dos espectadores aos ginásios esportivos e campos de futebol.

De acordo com o plano, as instalações ao ar livre terão aprovação para utilizar entre 35% e 40% da sua capacidade. Por exemplo, o maior estádio de futebol da Alemanha, o Westfalenstadion, do Borussia Dortmund, teria então pelo menos 28 mil torcedores. Nenhum álcool será vendido em jogos com mais de mil torcedores presentes, e os torcedores devem ser obrigados a usar máscaras. Os ingressos seriam personalizados, devendo o espectador apresentar carteira de identidade no portão.

Testes rápidos poderiam ser usados ​​no futuro para permitir que o estádio seja ocupado em plena capacidade, com um teste positivo resultando na exclusão da pessoa do evento. Embora se reconheça que os chamados "testes rápidos" não são totalmente seguros, acredita-se que eles contribuiriam para minimizar o risco de infecções. O plano não inclui um prazo específico para implementação, e a mídia na Alemanha informa que, se depender das autoridades, nenhum torcedor deve retornar aos estádios por enquanto.

O governo da Alemanha deve fazer um anúncio na próxima semana sobre seu plano de flexibilizar as medidas de lockdown, atualmente em vigor até 7 de março.