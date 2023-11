Israel e Hamas decidem prolongar cessar-fogo, diz Catar

Extenção da trégua nos combates incluiu a libertação de mais 20 reféns israelenses e 30 prisioneiros palestinos, segundo o governo do Catar, além do envio de ajuda humanitária à Gaza.

Poucas horas antes do fim do quarto e último dia do cessar-fogo no conflito na Faixa Gaza, Israel e o grupo radical islâmico Hamas concordaram em prolongar a trégua por mais dois dias, informou nesta segunda-feira (27/11) o governo do Catar, país que media as negociações juntamente com Egito e Estados Unidos.

"O cessar-fogo em vigor desde a manhã de sexta-feira será prorrogado por dois dias", disse Majid al-Ansari, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar.

Pouco antes, o Egito já havia informado que uma extenção da dois dias na trégua estava próxima e que ela incluiria a libertação diária de 10 reféns na Faixa de Gaza em troca de 30 prisioneiros palestinos.

"Os esforços egípcio-cataris para prolongar a trégua humanitária na Faixa de Gaza estão, até agora, perto de alcançar uma prorrogação por mais dois dias", havia adiantado o chefe do Serviço Estatal de Informação, Diaa Rashwan, que atua como porta-voz do governo do Egito.

O porta-voz destacou ainda que, além da troca de reféns por prisioneiros, durante os dois dias de trégua prolongada o cessar-fogo será mantido "em toda a Faixa de Gaza", onde também não será permitido o voo de caças ou drones israelenses.

Quarto dia de trégua em meio a incertezas

Da mesma forma, a entrada de ajuda humanitária, médica e de combustível também continuará em todo o enclave palestino, segundo a nota do Egito, que não forneceu detalhes sobre as quantidades estabelecidas.

Uma trégua de quatro dias entrou em vigor às 7h da sexta-feira passada (hora local, 2h de Brasília), que previa, no total, a libertação de 50 reféns capturados em Israel pela soltura de 150 prisioneiros palestinos e abria a porta para uma extensão de até dez dias se o Hamas continuasse permitindo a saída de pelo menos dez reféns por dia.

Tanto o grupo islâmico quanto o governo israelense expressaram publicamente no domingo a disposição de estender o acordo.

Terceiro grupo libertado

Neste domingo, o Hamas libertou o terceiro grupo de reféns, sendo 14 israelenses – nove menores, quatro mulheres e um homem – e três tailandeses. Da mesma forma que nos dois dias anteriores, o grupo foi entregue à Cruz Vermelha Internacional. Em troca, Israel libertou 39 prisioneiros palestinos.

Uma quarta troca está prevista para esta segunda-feira. Segundo o governo do Egito, desta vez 11 reféns israelenses devem ser libertados.

Mediadores internacionais liderados pelos Estados Unidos, Egito e Catar se empenharam para prolongar o cessar-fogo.

"Podemos levar todos os reféns para casa. Temos que continuar pressionando", disseram dois parentes de Abigail Edan, a menina israelense-americana de quatro anos libertada após ter sido detida pelo Hamas desde o ataque brutal de 7 de outubro.

"Esse é o nosso objetivo, manter esta pausa além de amanhã [segunda-feira], para que possamos continuar vendo mais reféns saindo e mais ajuda humanitária surgindo para os necessitados em Gaza", disse no domingo o presidente dos EUA, Joe Biden.

"Tenho a sensação de que todos os partidos na região estão à procura de uma forma de acabar com isto, para que todos os reféns sejam libertados", afirmou Biden.

Quase 40 reféns israelenses soltos

Durante a trégua, o Hamas havia libertado até esta segunda-feira 39 reféns israelenses, enquanto Israel havia soltado 117 prisioneiros palestinos, nos termos do acordo. Outros 19 cidadãos estrangeiros também foram libertados de Gaza sob acordos separados.

Acredita-se que alguns reféns estejam detidos por outros grupos militantes que não o Hamas, o que complicará potencialmente futuras libertações.

