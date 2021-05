Israel deixa seus novos parceiros no mundo árabe sob pressão

Em Teerã e Ancara, a satisfação deve ser grande. Os confrontos nas ruas de Jerusalém Oriental, que na noite desta segunda-feira (10/05) evoluíram para um conflito militar entre Israel e o grupo militante palestino Hamas, que governa a Faixa de Gaza, são vento no moinho dos propagandistas instalados nos altos escalões do Estado.

Em agosto de 2020, quando os Emirados Árabes Unidos e, na sequência, vários outros países, como o Bahrein, o Marrocos e o Sudão, normalizaram as relações com Israel, tanto o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, como o líder espiritual do Irã, aiatolá Ali Khamenei, deram declarações duras. Enquanto vários líderes de países muçulmanos silenciaram diante dos acordos impulsionados pelo ex-presidente americano Donald Trump, ou ao menos não os criticaram em termos fortes, Erdogan e Khamenei não mediram palavras para tachar esses acordos de traição ao mundo islâmico.

E, agora, diante dos novos confrontos entre israelenses e palestinos, eles voltam à carga. Khamenei qualificou qualquer tipo de normalização de relações com Israel como "punhalada nas costas da Palestina". E o porta-voz de Erdogan falou numa "agressão israelense interminável". São declarações que garantem amplo apoio nas ruas do mundo árabe em meio a uma crise como a atual.

"Tanto a Turquia como o Irã tentam capitalizar politicamente os acontecimentos para atacar os rivais regionais que se envolveram com Israel", avalia a cientista política Cinzia Bianco, do centro de estudos European Council on Foreign Relations (ECFR).

Turquia e Irã farejaram chance

E há um objetivo nisso: tanto Erdogan como Khamenei tentam estabelecer seus países como potências no Oriente Médio. Para isso eles se aproveitam do fato de o principal Estado sunita do mundo árabe, a Arábia Saudita, ter melhorado de forma bem-sucedida, ainda que bastante discreta, suas relações com Israel. Com isso, Riad abriu um flanco para todos aqueles que tentam se firmar como nova liderança regional usando justamente o caminho oposto, ou seja, como adversários ou até mesmo inimigos de Israel.

Tanto mais complicada fica a situação de políticos e países que, como os Emirados Árabes Unidos, apostam numa relação nova e pacífica com Israel – não sem motivações econômicas – depois de décadas de uma inimizade contínua, petrificada e em parte já ritualizada.

Nos acordos desses países com Israel, o conflito entre israelenses e palestinos desempenhou um papel marginal. "Os temas eram outros, por exemplo as relações comerciais ou uma aliança contra o Irã", observa a pesquisadora Kerstin Müller, do centro de estudos German Council on Foreign Relations.

Como essa nova relação não foi bem aceita tanto em partes da própria população como entre muitos cidadãos de outros Estados árabes, os países que assinaram esse acordos se justificaram oficialmente afirmando que estavam contribuíndo para desacirrar o conflito entre israelenses e palestinos.

O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, por exemplo, afirmou, ao assinar o acordo de normalização das relações com Israel, em 2020, que havia acertado com Trump e com o premiê israelense Benjamin Netanyahu que não haveria mais anexações de territórios palestinos por Israel.

Diante de tudo isso, a comemoração, nesta segunda-feira, do Dia de Jerusalém (que marca a anexação da parte palestina da cidade por Israel, em 1967) era um motivo previsível de novo acirramento. "Organizações radicais de colonos israelenses usam esse dia para provocações intencionais, com marchas pelo bairros árabes de Jerusalém Oriental. Desta vez, a situação se acirrou, com amplo potencial de destruição", observa Müller.

Novos parceiros de Israel precisam se explicar

Nas capitais dos novos parceiros muçulmanos de Israel, os governantes devem estar cientes das consequências do atual conflito diante do amplo apoio aos palestinos dentro de seus países – e devem também estar cientes de como estão sob pressão, agora, por causa de suas novas relações com Israel.

Eles devem estar acompanhando com preocupação tanto as postagens contra Israel nas redes sociais como os comentários da grande imprensa voltada ao mundo árabe. O jornal catari Al araby al-jadeed, por exemplo, escreveu que "todas as ilusões se foram" e chamou indiretamente de traidores todos aqueles que "colocam como tarefa a normalização das relações com o inimigo". O alvo é claro: líderes políticos árabes que, estimulados por Trump e em parte atraídos por tentações políticas e econômicas, fecharam acordos bilaterais com Israel.

E as reações destes foram rápidas e vieram já no fim de semana passado. O Ministério do Exterior dos Emirados Árabes Unidos condenou com veemência a tomada da Mesquita de Al-Aqsa pelas forças de segurança de Israel e exigiu que Israel se contenha. O Sudão chamou o comportamento israelense de repressão, e autoridades do Marrocos expressaram "profunda preocupação" com a violência.

O governo israelense precisa tentar acalmar a situação em Jerusalém Oriental, afirma Müller. Se o conflito continuar, interesses de Israel podem ser prejudicados, entre eles a normalização de relações com o mundo árabe.

Bianco, do European Council on Foreign Relations, observa que os interesses dos Emirados Árabes Unidos na sua relação com Israel são sobretudo de natureza estratégica e não tática. "Isso significa que é improvável que o processo de normalização retroceda." Ela considera, porém, provável que projetos comuns sejam suspensos pelo período em que durarem os conflitos. "Os Emirados Árabes Unidos estão alertas para o que acontecer nas ruas árabes, mas não deixam que elas ditem sua política regional."