++ Israel em guerra após ataque sem precedentes do Hamas ++

Em ofensiva surpresa, grupo terrorista infiltra homens armados no território de Israel, matando centenas de civis e tomando reféns. Governo de Israel responde com pesados ataques aéreos contra Gaza.

Terroristas do grupo Hamas lançaram neste sábado (07/10) uma grande ofensiva que pegou de surpresa as forças de segurança israelenses. A série de ataques coordenados a partir da Faixa de Gaza – enclave habitado por palestinos – incluiu incursão de homens armados em território israelense, lançamento de foguetes contra grandes cidades de Israel e sequestros de civis e militares.

Dezenas de civis israelenses foram mortos indiscriminadamente na ofensiva do Hamas, que chegou a tomar comunidades israelenses próximas da Faixa de Gaza. Há registro de centenas de feridos. Vídeos mostram que os homens do Hamas tomaram vários israelenses como reféns.

Após os ataques, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que seu país se encontra em guerra. "Estamos em guerra e venceremos", disse.

O comandante militar do Hamas, Mohammad Deif, por sua vez, fez um apelo aos palestinos de todo o mundo para lutarem. "Este é o dia da maior batalha para acabar com a última ocupação do planeta."

As forças de Israel também lançaram ataques aéreos contra Gaza. Segundo autoridades palestinas, mais de uma centena de pessoas morreram nos bombardeios retaliatórios.

Número de israelenses mortos chega a 250 . Mais de 1.400 ficaram feridos

. Mais de 1.400 ficaram feridos Terroristas do Hamas tomaram reféns israelenses , entre civis e militares. Número segue desconhecido

, entre civis e militares. Número segue desconhecido Ataques retaliatórios de Israel em Gaza deixaram mais de 200 mortos , segundo autoridades de saúde palestinas

, segundo autoridades de saúde palestinas Homens armados do Hamas chegaram a tomar comunidades israelenses nas proximidades de Gaza. No início da noite, Israel afirmou que já havia recuperado controle da maioria das áreas

Transmissão encerrada. As atualizações seguem o horário de Brasília.

19:00 – Companhias aéreas cancelam voos para Tel Aviv

Companhias aéreas internacionais cancelaram dezenas de voos para Tel Aviv neste fim de semana após o ataque do Hamas.

No quadro de chegadas do aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, a American Airlines, Air France, Lufthansa, Emirates, Ryanair e Aegean Airlines estavam entre as que cancelaram voos.

"A Lufthansa está cancelando todos os voos de e para Tel Aviv até segunda-feira", disse um porta-voz da companhia aérea alemã. "A companhia aérea estava "monitorando a situação de segurança em Israel", acrescentou.

18:30 – Tel Aviv é atingida por foguetes do Hamas

Na noite deste sábado, o grupo Hamas voltou a lançar foguetes contra o território de Israel. Pelo menos dois foguetes provocaram danos em Tel Aviv, a mais de 70 km de distância da Faixa de Gaza. Os foguetes atingiram áreas residenciais e deixaram pelo menos quatro feridos, segundo a polícia da cidade.

17:30 - Netanyahu promete "vingança" contra o Hamas

Os ataques que deixaram pelo menos 200 mortos em Israel não têm precedentes, disse o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na noite deste sábado.

"O que aconteceu hoje nunca foi visto em Israel. O Hamas iniciou uma guerra cruel e maligna. Nós os atingiremos até o final e vingaremos com determinação este dia negro para Israel e seu povo", disse Netanyahu em um discurso televisionado pelo Gabinete de Imprensa do Governo de Israel. "Israel chegará a todos os lugares onde o Hamas está se escondendo", disse Netanyahu. "Digo aos moradores de Gaza: saiam daí agora, porque agiremos em todos os lugares e com todas as forças". Netanyahu também mencionou os soldados e civis israelenses tomados reféns pelos terroristas do Hamas.

"Eu digo ao Hamas que vocês são responsáveis pelo bem-estar dos prisioneiros. Israel acertará as contas com qualquer um que os prejudique", disse o primeiro-ministro. "Esta guerra levará tempo. Ela será difícil. Dias desafiadores ainda estão por vir. Mas posso garantir uma coisa: com a ajuda de Deus, com a ajuda da união de forças de todos nós, com a ajuda da nossa fé na eternidade de Israel - venceremos."

16:22 - Itamaraty informa que há um brasileiro ferido e dois desparecidos em Israel

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou neste sábado que identificou um brasileiro ferido e dois desaparecidos após ataque do Hamas a Israel. Não há registros de brasileiros mortos até o momento.

16:00 - Israel declara estado de emergência nacional

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Ben-Gvir, declarou emergência civil nacional na noite deste sábado, medida que amplia os poderes das forças de segurança do país. força policial poderes significativamente ampliados

O estado de emergência civil será aplicado a todo o país com exceção de um raio de 80 quilômetros da fronteira de Gaza, área que está sob controle das Forças Armadas.

14:23 - Israel deve cortar fornecimento de energia para a Faixa de Gaza

O Ministro da Energia de Israel, Yisrael Katz, assinou uma ordem para desconectar a Faixa de Gaza da rede elétrica israelense na noite de sábado.

Israel fornece cerca de dois terços das necessidades de eletricidade da Faixa de Gaza. O terço restante é produzido na usina elétrica de Gaza. O enclave palestino sofre com escassez de energia mesmo quando é abastecida regularmente com eletricidade de Israel, e agora espera-se que a situação piore ainda mais.

14:20 - Pelo menos 150 mortos e mais de 1.000 feridos em Israel

Segundo a imprensa de Israel, o número de israelenses mortos na ofensiva do Hamas passa de 150. Há ainda o registro de pelo menos 1.000 feridos.

13:30 - Lula se diz chocado com ataques terroristas contra civis israelenses

O presidente Lula condendou os ataques do Hamas e expressou condolências aos familiares das vítimas em Israel por meio de uma mensagem na rede X (antigo Twitter).

"Fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel, que causaram numerosas vítimas. Ao expressar minhas condolências aos familiares das vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas.

O Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da Presidência do Conselho de Segurança da ONU. Conclamo a comunidade internacional a trabalhar para que se retomem imediatamente negociações que conduzam a uma solução ao conflito que garanta a existência de um Estado Palestino economicamente viável, convivendo pacificamente com Israel dentro de fronteiras seguras para ambos os lados."

12:55 - Biden garante apoio a Israel

O presidente dos EUA, Joe Biden, detalhou seu telefonema com o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, em que condenou os ataques contra Israel e ofereceu medidas de apoio ao país.

"Deixei claro ao primeiro-ministro Netanyahu que estamos prontos para oferecer todas as medidas de apoio apropriadas ao governo e ao povo de Israel", ressaltou o chefe de governo através de nota.

12:15 – Brasil convoca reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU

O Brasil, que preside ao Conselho de Segurança da ONU, anunciou que vai convocar uma "reunião de emergência" do grêmio, devido à grave escalada de violência entre Israel e os territórios palestinos.

"Na sua qualidade de presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil vai convocar uma reunião de emergência do órgão", afirmou, em nota, o Ministério das Relações Exteriores.

O Itamaraty divulgou uma nota afirmando que "o governo brasileiro condena a série de bombardeios e ataques terrestres realizados hoje em Israel a partir da Faixa de Gaza", dizendo também que "expressa condolências aos familiares das vítimas e manifesta sua solidariedade ao povo de Israel".

12:00 – Mais de 190 morrem em ataques aéreos de Israel contra Faixa de Gaza, dizem palestinos

Após a ofensiva, as forças israelenses retaliaram com ataques aéreos contra alvos na Faixa de Gaza, o enclave palestino controlado pelo grupo Hamas. Segundo autoridades palestinas locais, os ataques israelenses já deixaram pelo menos 198 mortos.

11:50 – Pelo menos 70 israelenses morreram em ofensiva do Hamas

Serviços de emergência de Israel confirmaram que pelo menos 70 israelenses morreram nos ataques deste sábado. A ofensiva do Hamas incluiu ataques indiscriminados a civis, incluindo tiros disparados contra motoristas em uma autoestrada, participantes de uma rave no deserto, paramédicos e soldados em postos de controle. O Hamas também lançou pelo menos 2.500 foguetes contra cidades israelenses, incluindo alvos distantes da Faixa de Gaza, como Yavne, uma localidade ao sul de Tel Aviv.

11:40 – Israel confirma que terroristas tomaram reféns

As forças de segurança de Israel confirmaram que os terroristas do Hamas tomaram vários reféns israelenses. Vídeos mostram homens armados capturando civis e militares israelenses, incluindo mulheres. O número total de capturados é desconhecido.

O chefe da diplomacia da União Europeia condenou a tomada de reféns, "As notícias de civis feitos reféns nas suas casas ou em Gaza são terríveis. Isto é contra o direito internacional. Os reféns devem ser libertados imediatamente", disse Josep Borrell.

Grupos palestinos já usaram reféns como moeda de troca para exigir a libertação de militantes detidos por Israel. Em 2011, Israel concordou em soltar mais de mil prisioneiros palestinos em troca do soldado israelense Gilad Shalit, que ficou cinco anos em poder de diferentes grupos militantes na Faixa de Gaza.



11:16 – Lideranças ocidentais condenam ofensiva do Hamas

Diversos líderes ocidentais condenaram a ofensiva do Hamas contra Israel. O chanceler federal alemão, Olaf Scholz, disse: "Notícias aterrorizantes nos chegam hoje de Israel. O lançamento de foguetes de Gaza e a escalada da violência nos chocam profundamente", escreveu no serviço de mensagens curtas X (antigo Twitter). "A Alemanha condena estes ataques do Hamas e apoia Israel."

A União Europeia também condenou os ataques. "Condeno inequivocamente o ataque levado a cabo pelos terroristas do Hamas contra Israel", escreveu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. "É o terrorismo na sua forma mais desprezível.”

O chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, disse que a UE "expressa a sua solidariedade com Israel nestes tempos difíceis”. O presidente do Conselho da UE, Charles Michel, falou de "terror e violência contra cidadãos inocentes".