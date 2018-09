Ibope: Bolsonaro mantém 28% e Haddad sobe para 22%

Depois de uma trajetória de crescimento, o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) estagnou e manteve os 28% das intenções de votos alcançados no levantamento anterior, de acordo com uma pesquisa Ibope divulgada nesta segunda-feira (24/09). O presidenciável, porém, continua na liderança da corrida eleitoral.

Fernando Haddad (PT) permaneceu na segunda posição, no entanto, subiu mais três pontos percentuais, alcançado 22% das intenções de voto e se aproximando do candidato do PSL. No terceiro lugar, seguem tecnicamente empatado Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin (PSDB).

Ciro permanece com 11% conquistados na pesquisa anterior. Já Alckmin subiu um ponto percentual e aparece com 8% dos votos.

Em quinto lugar está Marina Silva (Rede), que segue em queda. A candidata perdeu mais um ponto percentual e atualmente tem 5%. Logo depois dela aparece João Amoêdo (Novo) com 3% das intenções.

Após esse grupo, seguem empatados com 2% das intenções de voto os candidatos Alvaro Dias (Podemos) e Henrique Meirelles (MDB). Já Guilherme Boulos (Psol) foi indicado por 1% dos eleitores entrevistados.

Os presidenciáveis Vera Lúcia (PSTU), Cabo Daciolo (Patriota), João Goulart Filho (PPL) e Eymael (DC) não pontuaram na pesquisa, ou seja, atingiram menos de 1% das intenções.

Os votos brancos ou nulos somaram 12%, ante os 14% da sondagem anterior. Além disso, 6% não souberam ou não quiseram responder – um ponto percentual a menos do que no outro levantamento.

Segundo turno

A pesquisa Ibope também ouviu eleitores sobre possíveis cenários para o segundo turno. O levantamento mostrou uma possível derrota de Bolsonaro em três disputas e um empate técnico no outro embate.

Num segundo turno entre Ciro e o candidato do PSL, o presidenciável do PDT teria 46% dos votos, diante de 35% para o ex-militar. Em uma possível disputa isolada com Haddad, Bolsonaro teria 37% das intenções contra os 43% do ex-prefeito de São Paulo.

Já contra Alckmin, Bolsonaro aparece com 36% diante dos 41% do ex-governador. O ex-militar só empataria numa disputa com Marina, ambos com 39% das intenções de voto.

Rejeição

Além de líder da corrida presidencial, Bolsonaro continua em primeiro lugar isolado no ranking de candidatos em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. A rejeição do deputado subiu quatro pontos percentuais e alcançou 46%. Já Haddad tem 30%, Marina, 25%, Alckmin, 20%, e Ciro, 18%.

Em seguida vêm Meirelles, Boulos, Cabo Daciolo e Eymael, com 11%, seguidos por Vera Lúcia, com 10%, Alvaro Dias, Amoêdo e João Goulart Filho, com 9%.

O Ibope ouviu 2.506 eleitores em 178 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos de cada resultado apurado. A pesquisa, encomendada pela Rede Globo e por O Estado de São Paulo, foi realizada entre 22 e 23 de setembro.

CN/rtr/abr/ots

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp

| App | Instagram | Newsletter