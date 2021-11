Henrique Meirelles é pré-candidato a presidente do Brasil na eleição de 2018 pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Henrique de Campos Meirelles, nascido em 1945, foi o presidente do Banco Central do Brasil que ficou mais tempo no cargo (2003 a 2011). De 2016 até abril de 2018, foi ministro da Fazenda. Além da larga experiência na área financeira nacional e internacional, ele vem de uma família de políticos.