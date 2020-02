Hamburgo recebe aval para pirotecnia no estádio

Pela primeira vez na história do futebol alemão, quando o Hamburgo enfrentar o Karlsruhe na segunda divisão da Bundesliga no próximo sábado, torcedores poderão utilizar sinalizadores legalmente durante a partida.

A Comissão de Prevenção, Segurança e Cultura do Futebol da Federação Alemã de Futebol (DFB) concedeu oficialmente permissão ao Hamburgo para utilizar dez sinalizadores na arquibancada atrás do gol no Volksparkstadion quando os jogadores estiverem saindo de campo.

O espetáculo pirotécnico será conduzido por torcedores selecionados e supervisionado por um especialista. A brigada de incêndio estará no local com extintores e baldes de areia.

O experimento é inédito no futebol alemão e ocorre num momento em que torcedores e autoridades estão profundamente divididos no debate sobre pirotecnia nos estádios. Na temporada passada, os times da Bundesliga tiveram que pagar mais de 1 milhão de euros em multas devido ao uso de artefatos pirotécnicos por torcedores durante as partidas.

O Hamburgo foi o clube que liderou a lista dos infratores e teve arcar com multas no valor de 294 mil euros. Apesar dos custos, o presidente do HSV, Bernd Hoffmann, é um defensor de uma solução viável para torcedores, que consideram a pirotécnica uma parte fundamental da cultura futebolística, e para autoridades, que consideram o uso de artefatos pirotécnicos ilegal e perigoso.

"Não é possível que algo comum em todos os shows não seja permitido no futebol", afirmou Hoffmann recentemente.

Sinalizadores queimam a uma temperatura de até 2.500°C, mas lesões são raras. Os números apresentados pela polícia mostram que mais pessoas se machucam nos estádios devido ao uso de spray de pimenta por policiais do que com artefatos pirotécnicos.

No verão de 2019, o Werder Bremen chegou a testar o chamado "sinalizador frio", desenvolvido na Dinamarca, na presença de uma equipe de segurança e bombeiros. O teste, porém, falhou depois que foi descoberto que o artefato emite gases tóxicos e continua queimando entre 300°C e 500°C, dependendo da cor.

O teste em Hamburgo no sábado, que poderá ser cancelado se as condições climáticas foram inadequadas, usará sinalizadores comuns e envolverá integrantes da torcida organizada do HSV.

A DFB sinalizou que novas exceções poderão ser autorizadas no futuro "para shows oficiais de fogos de artifício e em eventos similares conduzidos por especialistas". Resta saber, porém, se os torcedores aceitarão a longo prazo a pirotecnia "legal", seja "fria" ou "controlada".

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter