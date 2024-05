Guaíba tem maior cheia já registrada após chuvas no RS

O número de mortos em decorrência das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul chegou a 39, enquanto 68 pessoas estão desaparecidas e outras 74 ficaram feridas, de acordo com boletim da Defesa Civil divulgado nesta sexta-feira. Os temporais causaram estragos em 265 dos 496 municípios do estado e afetaram mais de 350 mil pessoas.

Ao atualizar os números na tarde desta sexta-feira, o governador do estado, Eduardo Leite, disse que a situação ainda é crítica especialmente nas regiões central, vales e serra.

Ele também fez um alerta para os moradores de Porto Alegre e região metropolitana, por causa da cheia do Lago Guaíba, que atingiu na madrugada deste sábado (04/05) a marca de 4,96 metros, a maior enchente da história, de acordo com informação da Defesa Civil de Porto Alegre. O recorde anterior era de 4,76 metros, registrado na cheia histórica de 1941.

A Defesa Civil informou na sexta-feira que 32.248 pessoas estão fora de casa, das quais, 8.168 se encontram em abrigos e 24.080 estão desalojadas, na casa de familiares ou amigos.

Na quarta-feira, o governo do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública devido às chuvas intensas que atingem o estado. Nesta quinta-feira, a barragem 14 de Julho, na Serra Gaúcha, colapsou parcialmente. As autoridades locais pediram para que a população da região saia o mais rápido possível de suas casas. Ao menos 19 barragens no estado estão em estado de alerta ou atenção.

Eduardo Leite, afirmou que as chuvas já prenunciam o "maior desastre da história" gaúcha em termos de prejuízo material. Segundo Leite, a situação é "pior" do que a registrada no ano passado, quando as inundações causaram mais de 50 mortes e grandes danos materiais.

Até o momento, 114 prefeituras reportaram ao governo estadual terem sido afetadas Foto: Gustavo Ghisleni/AFP

"Infelizmente, este será o maior desastre que nosso estado já enfrentou. Infelizmente, será maior do que o que assistimos no ano passado", afirmou Leite a coletiva de imprensa no início da noite em Porto Alegre.

Devastação

A Defesa Civil afirmou que a maior parte das bacias hidrográficas do estado correm risco de inundação. Há ainda risco de deslizamentos, especialmente na Serra e nos vales dos rios Taquari e Caí.

As aulas nas escolas da rede pública estadual também foram suspensas até esta sexta-feira.

A previsão do tempo é de que há ainda risco de chuva no Rio Grande do Sul pelo menos até este sábado. Nos últimos quatro dias, choveu no estado o equivale a três vezes a média para esta época do ano, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com informações da Defesa Civil, ao menos 21 pessoas continuavam desaparecidas Foto: Gustavo Ghisleni/AFP

"Estamos vivendo um momento muito crítico no estado", acrescentou Leite antes de usar expressões como "guerra" e "caos" para se referir à situação. De acordo com o governador, deslizamentos de terras estão ocorrendo em boa parte do estado e barragens estão sendo monitoradas, embora ainda não haja evidência de risco de rompimento dessas estruturas.

Apoio do governo federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silvavisitou o estado nesta quinta-feira. Após desembarcar em Santa Maria, o presidente se reuniu com o governador e outras autoridades locais, além de prestar solidariedade às famílias afetadas. Lula prometeu ainda recursos federais para ajudar o estado.

"Em um primeiro momento, temos que salvar vidas. Em um segundo tempo, vamos fazer a avaliação dos danos e buscar dinheiro para reparar", afirmou Lula. "É o segundo em um ano que acontece. Então é preciso que a gente comece a ficar preocupado em cuidar do planeta Terra com muito mais carinho, com muito mais amor", acrescentou.

Segundo o Ministério da Defesa, desde esta quarta-feira, 335 militares da Aeronáutica, Exército e Marinha foram mobilizados para prestar apoio à população gaúcha, com ajuda de 12 embarcações, cinco helicópteros e 43 viaturas, além de equipamentos para transporte de material e pessoal. Os governos de outros estados, como São Paulo e Santa Catarina, também ofereceram ajuda.

md/cn (EBC, ots)