Freddie Mercury vira nome de rua em Munique

A câmara municipal de Munique decidiu batizar uma rua da cidade com o nome do vocalista do Queen, Freddie Mercury.

Mercury, que morreu em 1991 vítima de aids, tinha laços estreitos com a capital da Baviera, onde viveu por seis anos, durante os anos 1980, no bairro Glockenbachviertel.

Além disso, o álbum do Queen The game, de 1980, com os sucessos Crazy little thing called love e Another one bites the dust, foi gravado em Munique, nos estúdios do produtor italiano Giorgio Moroder. Mr Bad Guy, um álbum solo de Mercury, também foi gravado em Munique.

A rua fica no chamado "quartier criativo", uma área que abrigará residências e escritórios e que está em construção nas proximidades do Parque Olímpico.

Ruas com nomes que homenageiam artistas do rock e do pop são raras na Alemanha. Em Hamburgo há o Largo Beatles, em Berlim e em Düsseldorf há ruas com o nome de Frank Zappa, e a cidade de Bad Nauheim tem uma Praça Elvis Presley.

JLO/afp