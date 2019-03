Fim de Theresa May está próximo, diz mídia

"Um grande golpe ministerial está em curso hoje à noite", escreveu Tim Shipman, jornalista do periódico britânico Sunday Times, no fim da noite de sábado pelo Twitter.

Shipman cita conversas com 11 ministros que querem derrubar a primeira-ministra britânica, Theresa May. "O fim está próximo", afirmou o jornalista, citando um dos ministros, mas sem mencionar nomes. "Ela vai embora em dez dias."

May deverá ser confrontada com essa demanda em reunião de gabinete nesta segunda-feira (25/03), relatou Shipman. Ela deverá ser substituída por um chefe de governo interino, que finalize a saída do país da União Europeia (UE).

Para o posto de May, estariam sendo cogitados os nomes do vice-primeiro-ministro, David Lidington; do ministro do Meio Ambiente, Michael Gove; e do ministro do Exterior, Jeremy Hunt.

Manchete do "Sunday Times" fala de "golpe ministerial" para tirar May do poder

Anteriormente, os jornais The Times e The Daily Telegraph também haviam relatado pressão para que May renunciasse, afirmando que já se falou sobre um cronograma. Autoridades do governo disseram que os relatos seriam errôneos.

Poucos dias antes da data originalmente planejada para o Brexit, a primeira-ministra enfrenta a probabilidade de uma terceira derrota na votação parlamentar sobre o acordo negociado para a saída do Reino Unido da UE. Por duas vezes, em meados de janeiro e meados de março, ela já havia fracassado no Parlamento.

Recentemente, May irritou muitos parlamentares com uma dura declaração, culpando a Câmara dos Comuns em Londres pelo iminente atraso do Brexit. "Os deputados foram incapazes de chegar a um acordo sobre um caminho para implementar a saída do Reino Unido", disse May. Nesse contexto, ela não questionou seu próprio papel.

CA/rtr/dpa/dw

