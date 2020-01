Europa confirma novos casos de infecção por coronavírus

Autoridades de saúde britânicas confirmaram nesta sexta-feira (31/01) dois casos de infecção por coronavírus no Reino Unido, os primeiros a serem registrados no país. Na Alemanha, o estado da Baviera anunciou sua quinta ocorrência.

O diretor médico da Inglaterra, Chris Whitty, informou que dois pacientes da mesma família testaram positivo para o novo coronavírus, batizado de 2019-nCoV, que já se espalhou por pelo menos 18 países após o surto da doença que teve início na China.

"Os pacientes estão recebendo atendimento especializado do NHS [Serviço Nacional de Saúde britânico], e nós estamos usando procedimentos de controle de infecção testados e comprovados para evitar maior disseminação do vírus", disse Whitty.

"O NHS é extremamente bem preparado e está acostumado a gerenciar infecções. Já estamos trabalhando rapidamente para identificar contatos que os pacientes tiveram, para evitar uma maior disseminação."

Na Alemanha, por sua vez, assim como nos casos anteriores, a pessoa infectada é funcionária da multinacional alemã Webasto, na cidade de Starnberg, segundo informou na quinta-feira a Secretaria de Saúde da Baviera. A quinta vítima do vírus vive no distrito de Traunstein.

Em torno de 110 pessoas que tiveram contato com os infectados pelo coronavírus no estado alemão estão sob observação e passam por exames. Resultados de novos testes deverão ser divulgados nesta sexta-feira.

O primeiro infectado na Alemanha foi um homem de 33 anos. Ele participou de um treinamento na sede da Webasto em Stockdorf, ministrado por uma colega chinesa que havia chegado à Alemanha no dia 19. A multinacional possui escritórios na China e uma grande fábrica na região de Wuhan.

A chinesa que ministrou o treinamento não apresentava sintomas e começou a se sentir mal apenas na viagem de volta. O período de incubação do novo coronavírus é de 1 a 14 dias, e já se sabe que ele pode ser transmitido antes do aparecimento dos primeiros sintomas.

A funcionária chinesa vive em Xangai, mas seus pais moram na região de Wuhan, epicentro do novo vírus, e a haviam visitado recentemente. Após retornar à China em 23 de janeiro, ela teria recebido tratamento médico, e o vírus foi diagnosticado. Assim que recebeu essa informação, na última segunda-feira, a Webasto disse ter informado as autoridades de saúde na Baviera.

De acordo com uma porta-voz do Instituto Robert Koch, esses foram os primeiros casos de transmissão do coronavírus de pessoa para pessoa fora da Ásia.

Com os três novos casos confirmados na Alemanha e no Reino Unido, chega a 15 o número de infectados na Europa. Até o momento foram confirmadas cinco ocorrências na França, cinco na Alemanha, duas na Itália, duas no Reino Unido e uma na Finlândia.

Em meio ao surto na China, países começaram nesta semana a retirar seus cidadãos da província chinesa de Hubei, epicentro do coronovírus. Nesta sexta-feira, um avião fretado pelo Reino Unido decolou da cidade de Wuhan com 110 pessoas (83 britânicos e 27 de outras nacionalidades), com destino à Inglaterra e, em seguida, à Espanha.

A Alemanha também anunciou medida similar. O ministro alemão do Exterior, Heiko Maas, disse nesta sexta-feira que um avião militar alemão partirá em breve para a China para buscar mais de 100 cidadãos alemães. Nenhum deles estaria infectado ou sob suspeita. Segundo Maas, a aeronave deve retornar à Alemanha neste sábado, e os passageiros serão mantidos em quarentena por duas semanas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou na quinta-feira que o surto do novo coronavírus é uma emergência de saúde global. A doença surgida na cidade chinesa de Wuhan já deixou 213 mortos, e mais de 9,6 mil infecções foram registradas.

Iniciado no fim de dezembro, o surto da doença é causado por um novo tipo de coronavírus, semelhante ao da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars), que matou quase 800 pessoas em todo o mundo durante uma epidemia ocorrida entre os anos 2002 e 2003 e que também começou na China.

Os sintomas são febre e cansaço, acompanhados de tosse seca e, em muitos casos, dificuldades respiratórias.

