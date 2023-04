EUA: Talibã matou mentor de atentado no aeroporto de Cabul

A Casa Branca comunicou nesta quarta-feira (26/04) que o mentor de um atentado suicida no aeroporto de Cabul, em agosto de 2021, no qual morreram cerca de 170 civis afegãos e 13 militares americanos, foi morto pelo regime dos talibãs no Afeganistão.

Ele era um dos líderes do grupo extremista "Estado Islâmico-Khorasan" (EI-K) e estava diretamente envolvido na preparação de operações terroristas no Afeganistão, disse o porta-voz do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, John Kirby.

Inicialmente nem os Estados Unidos e aparentemente nem o Talibã se deram conta de que o mentor do atentado havia sido morto. Somente nos últimos dias os EUA conseguiram confirmar a morte, "com alto grau de segurança", segundo um agente da espionagem.

Mais detalhes, incluindo a identidade do morto, as circunstâncias ou mesmo a data da morte, não foram revelados.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, que citou responsáveis que pediram para não serem identificados, o dirigente foi morto durante uma série de batalhas entre os talibãs e o EI-K, no início de abril, no sul do Afeganistão.

A Casa Branca ressaltou que os EUA não estiveram envolvidos na operação. "Deixamos claro para o Talibã que é da responsabilidade deles não permitir que terroristas, sejam eles da Al-Qaida, sejam do EI-K, encontrem refúgio" no Afeganistão, acrescentou Kirby.

Atentado suicida

Em 26 de agosto de 2021, o "Estado Islâmico" cometeu um atentado suicida durante a retirada dos soldados americanos do Afeganistão, ordenada pelo presidente Joe Biden e que resultou em cenas caóticas.

Entre as vítimas do atentado estão 13 soldados americanos que protegiam um dos portões do aeroporto de Cabul enquanto uma multidão de afegãos tentava abandonar o país, depois de os talibãs terem tomado o poder. O autor do atentado detonou um explosivo em meio à multidão que se reunia do lado de fora do portão.

Pessoas que querem fugir do Afeganistão se aglomeraram do lado de fora do aeroporto de Cabul, em 25 de agosto de 2021 Foto: Twitter/DAVID_MARTINON/Reuters

Refúgio para o terrorismo

Os talibãs afegãos tomaram o poder no Afeganistão em agosto de 2021, na sequência da retirada das tropas dos EUA e da Otan, após 20 anos de guerra.

O Departamento de Defesa dos EUA considera que o Afeganistão voltou a ser um centro de coordenação terrorista internacional, em dois anos de poder dos talibãs, incapazes de impedir o ressurgimento do Estado Islâmico.

Uma série de documentos secretos do Pentágono, recentemente divulgados, indicam que o "Estado Islâmico" está planejando, com a participação da ramificação afegã, ataques na Europa e na Ásia e quer fazer o mesmo nos Estados Unidos.

O regime talibã considera o "Estado Islâmico" uma organização terrorista e, desde agosto de 2021, empreendeu operações contra esconderijos do grupo, sem, no entanto, conseguir impedir vários ataques.

as/lf (Lusa, AP, AFP)