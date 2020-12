EUA iniciam maior campanha de vacinação de sua história

Os Estados Unidos deram início nesta segunda-feira (14/12) ao maior programa de vacinação de sua história, com a distribuição dos primeiros carregamentos do imunizante contra a covid-19 para uma série de hospitais e centros de saúde.

As primeiras doses da vacina desenvolvida pela farmacêutica americana Pfizer em parceria com a empresa alemã de biotecnologia BionNTech já começam a ser aplicadas em diversas partes do país.

No fim de semana, as agências reguladoras americanas deram a aprovação final ao imunizante, que nos testes clínicos comprovou sua eficácia de 95%.

O início da campanha ocorre no momento em que o número de mortos pelo coronavírus no país se aproxima da marca de 300 mil. "Esta é uma luz no fim do túnel, mas o túnel é longo”, disse o governador de Nova York, Mario Cuomo.

Operação de logística sem precedentes

O lote inicial de 2,9 milhões de doses da vacina partiram da sede da Pfizer em Kalamazoo, no estado do Michigan, neste domingo, em caminhões equipados com gelo seco para manter a temperatura necessária para a conservação do produto.

Depois, o material foi transportado para aviões das empresas Fedex e UPS, que deram prosseguimento aos esforços para a distribuição do imunizante.

Depois de os carregamentos chegarem aos centros de distribuição, cabe aos governos estaduais administrarem seus próprios programas de vacinação e decidirem para quais locais serão enviadas as vacinas.

Comboio escoltado deixa a sede da Pfizer em Kalamazoo com primeiro lote de vacinas contra covid-19

As primeiras doses estão sendo aplicadas em profissionais de saúde que trabalham em condições de alto risco e pessoas internadas em casas de repouso. As injeções podem causar febre temporária, cansaço e dores, o que pode levar alguns hospitais a escalonar a vacinação de seus funcionários.

Em torno de 145 locais em todos os 50 estados americanos devem receber as primeiras doses nesta segunda-feira. Nos próximos dias, o imunizante deve chegar a outras centenas de localidades, segundo as Forças Armadas americanas, que ajudam na logística da distribuição.

Resistência de parte da população

"Essa é a distribuição de vacinas mais difícil da história”, afirmou o chefe da Saúde Pública nos EUA, Jerome Adams. Ele alertou, contudo, que deverá haver alguns entraves e pediu paciência aos americanos.

Entretanto, uma parcela da população ainda demonstra receio e aguarda para ver a adesão dos médicos e enfermeiros ao programa de vacinação.

Um estudo realizado pelo Centro de Pesquisa de Saúde Pública dos EUA em parceria com a agência de notícias Associated Press revelou que apenas metade dos americanos deseja ser vacinada, enquanto um quarto diz rejeitar o imunizante e os demais, não sabem.

