O Cristo-Rei na Polônia é o mais alto

A estátua do Cristo-Rei (em polonês: Pomnik Chrystusa Króla) em Świebodzin, no oeste da Polônia, foi construída em 2010 em uma colina de 16 metros de altura e mede 36 metros de altura. O corpo tem 33 metros de altura, representando os anos de vida de Jesus, e a coroa mede três metros. Isso a torna a figura de Cristo mais alta do mundo, com seis metros a mais que a estátua do Rio de Janeiro.