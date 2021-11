A estátua de Jesus Cristo construída sobre o Morro do Corcovado foi inaugurada em 12 de outubro de 1931. Ela se tornou cartão de visita do Brasil e símbolo do Rio de Janeiro.

Junto ao gravador e desenhista Carlos Oswald, o engenheiro Heitor da Silva Costa venceu o concurso final para o projeto da estátua em 1923. A execução se iniciou em 1926 pelo escultor franco-polonês Paul Landowski. Com 30 metros de base e oito metros de pedestal, o Cristo Redentor é hoje a segunda maior escultura do Salvador no mundo, menor apenas que a Estátua de Cristo Rei de Świebodzi, na Polônia.