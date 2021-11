Rio de Janeiro

A cidade, localizada no estado de mesmo nome, é conhecida por diversos ícones culturais e paisagísticos, como o Pão de Açúcar, o morro do Corcovado com a estátua do Cristo Redentor, as praias dos bairros de Copacabana e Ipanema, e o estádio do Maracanã. A partir de 1763, a cidade foi sucessivamente capital da colônia portuguesa do Estado do Brasil, depois do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, do Império do Brasil e da República dos Estados Unidos do Brasil até 1960.