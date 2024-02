Em Israel, Milei promete levar embaixada a Jerusalém

O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou nesta terça-feira (06/02), durante visita a Israel, que pretende transferir a embaixada do seu país de Tel Aviv para Jerusalém.

"O meu plano é transferir a embaixada para Jerusalém Ocidental", declarou Milei, que foi recebido na pista do aeroporto Ben Gurion, de Tel Aviv, pelo ministro do Exterior de Israel, Israel Katz.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, saudou o anúncio, afirmando que o chefe de governo argentino "cumpriu as suas promessas" nesta área.

Condenação ao Hamas

Javier Milei iniciou nesta terça-feira uma visita oficial a Israel, primeira viagem ao exterior dele desde que assumiu o governo, em dezembro. No mês passado, ele esteve no Fórum de Davos, na Suíça.

Nas primeiras declarações ao chegar ao país, aproveitou para condenar os ataques do Hamas e defender a "legítima defesa" de Israel, numa referência à ofensiva militar contra o grupo radical islâmico na Faixa de Gaza, que já dura quase quatro meses.

O chefe da diplomacia israelense deu-lhe as boas-vindas, agradecendo-lhe o apoio ao povo judeu e ao Estado de Israel, assim como pelo plano que estabelece a futura transferência da embaixada argentina.

Katz disse que Milei é uma pessoa com valores "comprometidos com a verdade", segundo uma nota divulgada pelo seu gabinete.

Quando Israel anexou unilateralmente a metade oriental de Jerusalém – ocupada desde 1967 – a comunidade internacional transferiu as suas embaixadas para Tel Aviv, em protesto contra a medida, já que a parte oriental da cidade era destinada a ser a capital de um futuro Estado palestino.

No entanto, desde que o ex-presidente americano Donald Trump reabriu a representação diplomática dos Estados Unidos em Jerusalém em 2018, outros países como Honduras, Guatemala e Kosovo seguiram os mesmos passos. Outros, como a Hungria ou a Argentina, manifestaram intenção de fazer o mesmo.

O ex-presidente Jair Bolsonaro também chegou a dizer que iria transferir a embaixada brasileira para Jerusalém, mas não chegou a cumprir a promessa.

Muro das Lamentações

Também nesta terça, o argentino visitou o Muro das Lamentações e se emocionou em diversos momentos. Milei tem se aproximado muito do judaísmo nos últimos meses, embora ainda não esteja claro se ele professa a religião abertamente. A Argentina abriga a maior comunidade judaica na América Latina.

Milei ainda tem agendados encontros com empresários e rabinos, também foi prevista uma visita ao museu do Holocausto, Yad Vashem, e a um dos kibutz atacados pelos comandos do Hamas, que, em 7 de outubro, lançaram um ataque surpresa no sul de Israel que deixou 1.160 mortos.

Milei se encontrou terça-feira com o presidente israelense, Isaac Herzog e, na quarta-feira tem agendada uma reunião com o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu.

md (Lusa, AFP, ots)