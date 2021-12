Elon Musk é eleito Personalidade do Ano de 2021 pela "Time"

Revista americana condecora o homem mais rico do mundo, que neste ano viu sua empresa de carros elétricos Tesla se tornar a montadora mais valiosa e festejou sucessos com seu projeto aeroespacial SpaceX.

O empresário Elon Musk foi eleito a Personalidade do Ano pela revista Time em 2021, ano em que sua empresa de carros elétricos Tesla se tornou a montadora mais valiosa do mundo e seu projeto aeroespacial SpaceX lançou uma nave com passageiros e sem piloto até a borda do espaço.

"Personalidade do Ano é um marcador de influência, e poucos indivíduos tiveram mais influência do que Elon Musk na vida na Terra, e potencialmente na vida fora da Terra também", escreveu o editor-chefe da Time, Edward Felsenthal, ao anunciar o vencedor no Twitter.

A escolha coroa um ano agitado para o magnata. Desde apresentar o notório programa televisivo Saturday Night Live até publicar tuítes sobre criptomoedas e memes sobre ações das bolsas de valores que desencadearam movimentos massivos em valor nas cotações, Musk dominou as manchetes e acumulou mais de 66 milhões de seguidores no Twitter.

Em 2021, o ambicioso sul-africano de 50 anos se tornou a pessoa mais rica do mundo, ultrapassando seu rival na corrida espacial e fundador da Amazon, Jeff Bezos. Além da Tesla e da SpaceX, Musk também lidera a startup de chips cerebrais Neuralink e a empresa de infraestrutura The Boring Company.

O valor de mercado da Tesla disparou para mais de 1 trilhão de dólares – tornando-a mais valiosa do que a Ford e a General Motors juntas. E para completar o ano exitoso de Musk, a SpaceX se associou à agência espacial americana Nasa para a execuções de várias missões espaciais, incluindo o recém-divulgado lançamento de um foguete que visa atingir um asteroide como parte de um teste de redirecionamento de objetos celestiais que possam vir a atingir o planeta Terra.

Paralelos entre Musk e primeiro vencedor em 1927

"Por criar soluções para uma crise existencial, por incorporar as possibilidades e os perigos da era dos titãs da tecnologia, por impulsionar as transformações mais ousadas e disruptivas da sociedade, Elon Musk é a Personalidade do Ano de 2021 da Time", escreveu Felsenthal.

"Mesmo as aventuras espaciais de Elon Musk são uma linha direta da primeira Personalidade do Ano, Charles Lindbergh, que os editores selecionaram em 1927 para comemorar seu histórico primeiro voo transatlântico solo sobre o Oceano Atlântico", disse o editor-chefe da Time.

Musk é conhecido pelo discurso ambicioso sobre seu interesse em colonizar Marte e planeja voos orbitais no próximo ano como parte do projeto da SpaceX de reenviar astronautas à Lua. Mas sua principal influência socioeconômica, por enquanto, é com sua empresa de carros elétricos.

A Tesla produz centenas de milhares de carros todos os anos e tem conseguido evitar problemas na cadeia de suprimentos melhor do que muitos de seus concorrentes. A Tesla também tem pressionado consumidores jovens a abrirem mão dos carros movidos a motor de combustão e tem forçado as construtoras clássicas a mudar o foco de produção para veículos elétricos.

"Nossa intenção com a Tesla sempre foi servir de exemplo para a indústria automobilística, e esperar que eles também façam carros elétricos para que possamos acelerar a transição para a energia sustentável", disse Musk à Time em entrevista divulgada com o anúncio de Personalidade do Ano.

Heróis do Ano são cientistas de vacinas

A revista nomeou ainda a cantora pop adolescente Olivia Rodrigo como Artista do Ano, a ginasta americana Simone Biles como Atleta do Ano e quatro cientistas desenvolvedores de vacinas – Kizzmekia Corbett, Barney Graham, Katalin Kariko e Drew Weissman – como Heróis do Ano.

No ano passado, o prêmio de Personalidade do Ano foi entregue ao presidente eleito dos EUA, Joe Biden, e a sua vice-presidente Kamala Harris.

A Time apresenta seu prêmio Personalidade do Ano desde 1927. Segundo a revista, a nomeação reflete uma determinada pessoa ou acontecimento "que mais afetou as notícias ou nossas vidas, para melhor ou para pior".

Entre os vencedores do passado estão personalidades de todos os espectros políticos e sociais, entre eles Mahatma Gandhi, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, mas também Josef Stalin e Adolf Hitler.

pv/ek (Reuters, AFP)