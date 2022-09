Datafolha: Lula mantém 14 pontos de vantagem sobre Bolsonaro

A três dias das eleições, candidato do PT mantém chances de vencer no primeiro turno. Pesquisa aponta que Lula tem 50% das intenções de votos válidos, contra 36% de Bolsonaro.

A três dias do pleito presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou 14 pontos de vantagem nos votos válidos sobre o presidente Jair Bolsonaro na nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (29/09).

Segundo o levantamento, Lula aparece com 50% dos votos válidos - o que indica que ele tem uma chance de ganhar no primeiro turno. Jair Bolsonaro (PL), por sua vez, registrou 36%.

Na última sondagem do instituto, divulgada em 22 de setembro, Lula já havia somado 50% das intenções de voto válidos. Bolsonaro, por sua vez oscilou um ponto para cima, tendo registrado 35% na pesquisa anterior.

Nos votos totais, que incluem brancos e nulos, registrou 48% no novo levantamento - foram 47% no levantamento anterior. Bolsonaro, por sua vez, registrou 34% dos votos totais, também oscilando um ponto para cima - eram 33% na pesquisa da semana passada.

Nos votos totais, eleitores indecisos somam 2%, enquanto brancos e nulos representam 3%.

O levantamento desta quinta-feira ainda mostrou que Ciro Gomes (PDT) oscilou negativamente de 7% para 6% nos votos válidos. Simone Tebet (MDB) ficou com os mesmos 5%. Soraya Thronicke (União Brasil) registrou 1%, oscilando negativamente de 2% na pesquisa anterior.

Felipe D'Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Vera Lúcia (PSTU), Leo Péricles (UP), Constituinte Eymael (DC) e Padre Kelmon (PTB) não pontuaram.

No caso de um eventual segundo turno, o petista aparece novamente como favorito na disputa direta com o atual presidente. Segundo o Datafolha, Lula venceria com 54% dos votos, contra 39% de Bolsonaro.

A pesquisa ouviu 6.800 eleitores em 332 municípios entre os dias 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A nova sondagem do Datafolha foi divulgada três dias após um levantamento do Ipec mostrar um cenário similar, também indicando ampla vantagem de Lula sobre Bolsonaro. Na pesquisa Ipec, o petista apareceu com 52% das intenções de votos válidos, contra 35% do atual presidente.

Alta rejeição

A pesquisa Datafolha desta quinta-feira ainda apontou que Bolsonaro continua a liderar o ranking de rejeição dos principais candidatos. Segundo o Datafolha, 52% dos eleitores afirmaram que não votariam no presidente de jeito nenhum. Outros 39% apontaram que não votariam em Lula.

O levantamento ainda questionou os entrevistados sobre como eles avaliam o governo Bolsonaro: 44% afirmaram considerar a administração ruim ou péssima e 31% avaliaram como positiva. Outros 24% disseram ser regular.

jps (ots)