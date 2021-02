Cuidados para evitar covid-19 levaram à queda de outras doenças na Alemanha

As medidas de higiene e distanciamento social que se tornaram hábitos com a pandemia de covid-19 ajudaram a diminuir o número de infecções por outras doenças na Alemanha, divulgaram nesta sexta-feira (12/02) autoridades de saúde.

De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI), agência governamental para o controle e prevenção de doenças, o número de casos de outras doenças infecciosas de notificação obrigatória caiu 35% de março a agosto do ano passado.

As quedas mais drásticas foram em doenças cujos patógenos se espalham pelas vias aéreas, como o sarampo, que teve uma queda de 85,5%, e a tosse convulsa (também conhecida no Brasil como coqueluche), que caiu 63,7%.

O número de notificações de enfermidades do trato gastrointestinal também caiu: 83,3% em doenças por rotavírus e 78,7% nos casos de gastroenterite por norovírus.

No geral, a maior redução foi na faixa etária de crianças menores de quatro anos, com 57% menos infecções. Na faixa-etária de cinco a 14 anos, a redução foi de 45%, e de 44% em pessoas com mais de 80 anos.

De acordo com o RKI, as razões para o forte declínio são complexas e "específicas dos patógenos". Por isso, não puderam ser esclarecidas apenas pelos dados de registro.

Segundo o diretor do RKI, Lothar Wieler, medidas como lavar as mãos e manter distância possibilitaram que "muito menos doenças infecciosas do que o normal" se propagassem entre a população. Para ele, em uma pandemia, isso é "uma vantagem real", pois os consultórios médicos e os hospitais ficam mais aliviados.

No entanto, o instituto acredita que, justamente por ter havido mesmo visitas aos médicos, menos casos podem ter sido descobertos. Outro fator que possivelmente ajudou no declínio foi o fechamento de creches e escolas.

No caso específico do sarampo, o RKI acredita que a queda, pelo menos em parte, se deve às restrições às viagens. O sarampo não é mais uma doença endêmica na Alemanha. Os surtos no país geralmente surgem por meio de casos importados, que se espalham, ainda mais se houver lacunas na vacinação dos cidadãos.

De acordo com o RKI, também houve diminuição nas notificações de infecções pelos chamados germes hospitalares. Uma das hipóteses para isso, é que todos os procedimentos eletivos, ou seja, aqueles que não são urgentes, foram adiados. O aumento das medidas de higiene durante a crise também pode ter contribuído para o declínio.

Além disso, também houve queda significativa nos relatos de infecções por doenças sexualmente transmissíveis ou transmitidas pelo sangue. No caso do HIV, a redução foi de 22,1%. No entanto, o RKI alerta que o índice pode ter sido influenciado, também, pelas restrições no trabalho das autoridades de saúde e centros de aconselhamento na área.

le (ots)