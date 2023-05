Conservador Santiago Peña é eleito presidente do Paraguai

Ex-ministro das Finanças de 42 anos promete aplainar desigualdades sociais, assim como retomar relações com Venezuela. Paraguaios optaram por continuidade: Partido Colorado está desde 1948 no poder com breve interrupção.

O candidato do governista Partido Colorado, Santiago Peña Palacios, proclamou-se vencedor das eleições presidenciais realizadas no Paraguai neste domingo (30/04), com 42,93% dos votos, segundo os resultados oficiais provisórios. Seu vice-presidente será Pedro Alliana.

O Tribunal Superior Eleitoral também indica que os conservadores conquistaram a maioria no Senado, assim como os governos de pelo menos 15 dos 17 departamentos em disputa. O candidato da oposição liberal, Efraín Alegre, que já concorrera sem sucesso à presidência em 2013 e 2018, obteve 27,52% dos votos.

"Convoco a unidade e o consenso para alcançar nosso destino de bem-estar coletivo e prosperidade sem exclusões", declarou Peña em discurso a dezenas de seus correligionários na capital Assunção. "Chegou a hora de postergar nossas diferenças, para priorizar as causas comuns que nos unem como nação."

Entre as ações que pretende tomar quando assumir o cargo em agosto, Peña antecipou que restabelecerá as relações diplomáticas com a Venezuela, quase quatro anos após a ruptura decretada pelo atual mandatário, Mario Abdo Benítez, quando Nicolás Maduro se reelegeu presidente num pleito controvertido.

"Sem grandes desigualdades nem assimetrias sociais injustas"

Acompanhado pela direção do Partido Colorado-Associação Nacional Republicana (ANR), o conservador de 42 anos dedicou parte de seu discurso ao líder da sigla e seu mentor político, Horacio Cartes, antecessor de Benítez, também da sigla conservadora.

"Obrigado, meu querido Partido Colorado, vamos honrá-lo até o último segundo de nossa gestão", disse o presidente eleito, que também elogiou as centenas de milhares de paraguaios que "confiaram neste projeto conciliador e patriótico".

"A partir de amanhã, começaremos a desenhar o Paraguai que todos queremos, sem grandes desigualdades ou assimetrias sociais injustas", acrescentou o ex-ministro das Finanças.

Segundo ele, a tarefa "não é para uma só pessoa ou um só partido", após "os últimos anos de estagnação econômica, déficit fiscal, com uma taxa de desemprego preocupante e um aumento da pobreza extrema".

Paraguaios optaram pelo continuísmo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva felicitou Peña, desejando-lhe boa sorte durante para o mandato: "Vamos trabalhar juntos por relações melhores e mais fortes entre nossos países e por uma América do Sul com mais unidade, desenvolvimento e prosperidade." Juntamente com a Argentina e o Uruguai, Brasil e Paraguai integram o Mercosul.

Em telefonema com seu homólogo paraguaio, o argentino Alberto Fernández desejou "um grande futuro" ao "povo irmão", frisando: "A América Latina deve unir-se, a integração é o caminho a seguir."

O chefe de Estado uruguaio, Luis Lacalle, igualmente saudou Peña, afirmando que continuará a trabalhar com o vizinho para complementar as duas economias: "Confiamos no fortalecimento conjunto da nossa região para nos abrirmos ao mundo."

Taiwan também enviou uma mensagem de felicitações. O Paraguai é um dos 13 países que mantêm relações oficiais com o Estado insular que a China considera parte de seu território.

Na eleição geral deste domingo, também foram escolhidos os futuros governadores, deputados e vereadores do Paraguai. Numa afluência de 63,11%, cerca de 4,8 milhões do eleitorado foi às urnas para decidir entre a alternância política e a continuidade.

Com a vitória do economista Peña, o Partido Colorado consolida mais de sete décadas de hegemonia, pois domina a política paraguaia desde 1948, com apenas uma breve interrupção entre 2008 e 2013.

av (EFE,Lusa,ots)