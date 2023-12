Como reaproveitar as sobras de comida com segurança

Mais da metade do desperdício de comida ocorre nas casas – não apenas nas festas de fim de ano. Mas é possível planejar melhor as refeições e reutilizar alimentos já cozidos, sem ter uma intoxicação alimentar.

Cerca de 17% de todo o alimento produzido no mundo é desperdiçado – isso representa mais de 930 milhões de toneladas de comida, segundo o Índice de Desperdício de Alimentos de 2021, um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). E mais da metade desse desperdício ocorre dentro das casas.

São números chocantes num mundo onde 3,1 bilhões de pessoas não têm condições de comprar ou cozinhar alimentos para ter uma dieta saudável para si e suas famílias.

O desperdício de comida também é uma questão de desperdício de recursos globais – água, terra e eletricidade, por exemplo, que são usados na produção de alimentos.

As festas de fim de ano são famosas pelo excesso de comida e pela grande quantidade de sobras. Grande parte delas acaba na geladeira, esquecida até ser estragada por bactérias e mofo, e depois vai para o lixo.

Mas com algumas dicas simples é possível saborear a comida festiva e, ao mesmo tempo, reduzir o desperdício de alimentos – sem ter uma intoxicação alimentar no processo.

O que é desperdício de alimentos?

O desperdício de alimentos ocorre em todos os estágios da cadeia alimentar – "da fazenda ao garfo". Mas a maior parte dele acontece nas residências: mais de 54% dos alimentos são desperdiçados pelos consumidores, 7% no atacado e no varejo e 9% em restaurantes e serviços de alimentação.

No total, isso equivale a 131 quilos por pessoa por ano.

Cerca de 17% de toda a comida do mundo é desperdiçada – e mais da metade ocorre dentro das casas

Como reduzir o desperdício de alimentos?

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) tem uma lista de 15 pontos com dicas sobre como evitar o desperdício de alimentos. A seguir, algumas ideias úteis:

Compre apenas o necessário. Isso exige um certo planejamento, mas vale a pena.

Observe o prazo de validade. Se comprar um produto próximo do prazo de validade, certifique-se de que será possível consumi-lo enquanto ainda é seguro. Mas se o leite, por exemplo, tiver passado da data de validade, cheiro-o para saber se está estragado antes de jogá-lo fora.

Armazene as sobras. Use recipientes herméticos para manter os alimentos não embalados frescos na geladeira, e certifique-se de que as embalagens estejam bem fechadas para manter os alimentos frescos por mais tempo e impedir a entrada de insetos.

Coma as sobras, mas com segurança. As sobras de comida podem ser congeladas ou reaproveitadas no dia seguinte. Apenas certifique-se de reaquecê-las para que estejam quentes o suficiente para matar as bactérias. Se reaquecer um prato e não comer tudo, jogue o restante no lixo. Só se deve reaquecer os alimentos uma vez.

Doe alimentos para amigos ou vizinhos.

Como armazenar alimentos com segurança?

Sobras de comida são causa comum de intoxicação alimentar. A fim de evitar problemas estomacais, é importante observar os seguintes pontos ao armazená-las e consumi-las:

Higiene: mantenha suas mãos, superfícies de trabalho, utensílios, tábuas de corte e panos de cozinha limpos. É comum "lavar" a carne crua em água corrente antes de cozinhar, mas pesquisas mostram que isso, na verdade, aumenta o risco de contaminação cruzada na cozinha. Portanto, limpe bem as superfícies e substitua ou lave regularmente os panos de prato.

Material: armazene os alimentos em recipientes apropriados. O vidro é bom para carnes – é fácil de lavar bem e tem menos probabilidade de arranhar do que o plástico, evitando fendas onde os restos de alimentos e as bactérias podem ficar presos e se desenvolver.

Cozimento: há muitos aspectos diferentes a serem observados ao cozinhar, especialmente carnes. Use um termômetro de cozimento para verificar se a carne está totalmente cozida – mas use também os olhos: se ela parecer crua, provavelmente está (e, portanto, não é comestível). Se estiver cozinhando aves, se houver sangue próximo ao osso, é porque precisa de mais tempo para cozinhar.

Contaminação cruzada: mantenha os diferentes tipos de alimentos – carne, peixe, laticínios, vegetais – separados para evitar a proliferação de bactérias. E limpe a geladeira regularmente pelo mesmo motivo.

Como reutilizar as sobras com segurança?

Cozinhar as sobras é a melhor maneira de matar qualquer fungo ou bactéria que possa causar doenças transmitidas por alimentos.

O Departamento de Saúde dos Estados Unidos tem uma tabela útil que lista por quanto tempo se pode armazenar alimentos na geladeira e no freezer. Os limites de tempo variam de produto para produto.

Quando se trata de alimentos cozidos, a recomendação geral é que as sobras devem ser usadas dentro de três a quatro dias se armazenadas na geladeira, ou de dois a seis meses no freezer.

A refrigeração não impede o crescimento de bactérias e fungos, apenas retarda.

Há dois tipos de organismos que estragam os alimentos: bactérias patogênicas, que causam intoxicação alimentar, e bactérias de deterioração e outros organismos, que fazem com que os alimentos desenvolvam odores, sabores e texturas ruins.

As bactérias patogênicas de origem alimentar incluem Escherichia coli (E. coli), listeria e salmonella. Os organismos de deterioração incluem leveduras, bolores, fungos e algumas bactérias.

Com qualquer alimento, cru ou cozido, primeiro use os olhos e os sentidos do olfato e do tato para verificar se o alimento na geladeira ainda é seguro para consumo.

Seja preparando a comida ou reaquecendo as sobras, sempre cozinhe bem os alimentos. Não há necessidade de queimá-lo, apenas cozinhe-os até que estejam bem quentes e veja o vapor sair por pelo menos alguns minutos.

Continue virando e mexendo os alimentos enquanto eles esquentam ou reaquecem para garantir que estejam cozidos por igual e até o fim. Em seguida, é só aproveitar.