Mesmo que não se tenha vontade de consumir nada, vale a pena passear pelos mercados de Natal (Weihnachtsmarkt) e sentir a atmosfera, repleta de pinheiros, enfeites, luzes e música natalina.

Vinho quente, salsicha, música, artesanato, decoração e luzes: um típico mercado de Natal na Alemanha é muito mais que apenas um paraíso de compras. Para muitos visitantes, o Glühwein (vinho quente), a bebida feita com vinho tinto, açúcar e especiarias é uma das principais motivações para se visitar um mercado de Natal. Nos mercados de Natal, sempre é bom comer um docinho, principalmente se for um Lebkuchen ou pão de mel. Além das guloseimas, não se deve deixar de dar uma olhada nos muitos estandes com artesanato, bijuterias, cerâmica e brinquedos.