O mais antigo museu ao ar livre de Brandemburgo convida os visitantes a conhecer a história e a tradição da época natalina lusaciana. O Mercado Natalino do Spreewald combina duas feiras de Natal. Com a barcaça Spreewald, os visitantes podem ir e voltar entre as fazendas históricas em Lehde e o Natal do porto de Lübbenau.