Começa julgamento de acusados pelo ataque ao "Charlie Hebdo"

Poucos dias após o ataque sangrento à redação do semanário satírico parisiense Charlie Hebdo em janeiro de 2015, o próprio profeta lamentava as vítimas: segurando um cartaz, onde se lia "Je suis Charlie", e com lágrimas nos olhos, Maomé ilustrava a capa da "Edição dos Sobreviventes". A imagem ficou gravada na memória coletiva dos franceses. "Tout est pardonné" – tudo está perdoado – escreveram os editores em letras garrafais sobre a nova caricatura.

Parecia ser um ponto final, mas é claro que não poderia ser. Não para os sobreviventes, que ainda lutam para entender o que se passou, e muito menos para o judiciário francês. Mais de cinco anos após o ataque, começa nesta quarta-feira (02/09), num tribunal especial de Paris, o julgamento dos 13 acusados pelo atentado.

A primeira edição após o ataque

Houve, porém, um ponto final simbólico. A Charlie Hebdo mudou de sede. A revista agora reside em um local desconhecido do público. E, em entrevistas, o atual editor Laurent Sourisseau, conhecido como Riss, é acompanhado por três seguranças que não saem do lado dele.

Quando os irmãos Chérif e Saïd Kouachi invadiram a redação em Paris em 7 de janeiro de 2015 munidos com Kalashnikovs, eles atiraram em onze pessoas – incluindo Riss, que foi atingido no ombro.

Hoje com 53 anos, Riss é um dos sobreviventes. Mas caricaturas de Maomé, conforme anunciou já no ano do ataque, ele não pretende fazer mais. A ideia por trás da caricatura, afinal, era defender o princípio de que todos podem desenhar o que quiserem. Agora é a vez dos outros.

Nos anos que se seguiram ao ataque, no entanto, a revista satírica não encontrou muitos defensores desse princípio. "Não quero que uma esquete sobre Maomé me impeça de ver meus filhos crescerem", disse o conhecido autor e humorista Stéphane Guillon, no terceiro aniversário de sua reticência em abordar o tema.

O ataque parecia ter transformado uma nação inteira em defensores da liberdade de expressão e artística. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram às ruas em 11 de janeiro para expressar solidariedade à Charlie Hebdo e protestar pelo direito à liberdade de expressão – além de mais de 40 chefes de Estado e de governo de todo o mundo que participaram da manifestação "Je suis Charlie", em Paris.

No entanto, o carinho dos franceses pela polêmica revista satírica despertado após o ataque durou pouco. Apesar de o número de assinantes ter disparado nas primeiras semanas, passando de cerca de 40 mil para 260 mil, a circulação da Charlie Hebdo caiu com o passar dos anos, chegando a menos de 35 mil exemplares.

A manifestação do dia 11 de janeiro de 2015 não foi movida apenas pelo desejo de reforçar a importância da liberdade de expressão, mas também pela esperança de uma nova união na sociedade. Marches républicaines – ou marchas republicanas – foi como os franceses batizaram suas marchas de protesto. Por trás delas, havia a esperança de uma França coesa, na qual a população estivesse unida.

Mas a imagem de uma nova unidade se desfez rapidamente. Uma certa reserva contra Charlie Hebdo era particularmente forte nos subúrbios, onde surgiram relatos de "incidentes" em eventos para homenagear as vítimas. Mais de 200 alunos teriam se recusaram a prestar tributo e muitos deles teriam dado mostras de compreensão pelo assassinato dos cartunistas.

O atual debate sobre uma "lei contra o separatismo", anunciada em julho pelo novo primeiro-ministro francês, Jean Castex, mostra que os políticos ainda não encontraram uma receita para a divisão crescente da sociedade. Espera-se que o presidente Emmanuel Macron apresente os principais pontos da nova legislação num discurso nesta semana, durante as celebrações do 150º aniversário do fim da monarquia.

Estado de exceção

A mudança mais visível no país desde os ataques, no entanto, é o aumento da presença de forças de segurança. Já durante as buscas pelos irmãos Kouachi, que mais tarde foram mortos por uma unidade especial, a França havia mobilizado todas as forças disponíveis.

Após uma série coordenada de ataques à sala de concertos parisiense Bataclan, bem como a restaurantes e bares da capital, em novembro de 2015, o então presidente François Hollande declarou estado de exceção. Isso permitiu que os investigadores revistassem mais de 4,5 mil casas sem necessidade de uma ordem judicial, e teria ainda ajudado a impedir mais de 30 ataques no país.

O estado de exceção permaneceu em vigor por quase dois anos antes de ser suspenso por Macron em novembro de 2017. Mas uma nova lei antiterror, que entrou em vigor na mesma época, deu às forças de segurança poderes quase tão amplos quanto os do estado de emergência.

Ela facilita, entre outras coisas, a escuta e o monitoramento de suspeitos e permite que pessoas, bagagens e veículos sejam controlados a qualquer momento em um raio de 20 quilômetros de fronteiras, aeroportos, portos marítimos e estações de trem.

Poucos dias após o ataque à equipe editorial da Charlie Hebdo, o governo encarregou as forças armadas francesas de garantir a segurança de locais centrais no país. Com a chamada Opération Sentinelle, o Exército disponibilizou vários milhares de soldados, que até hoje vigiam edifícios públicos, escolas, teatros e editoras, além de patrulharem estações ferroviárias, aeroportos e zonas de pedestres.

Para fornecer proteção contra novos ataques, também foram instaladas barreiras de concreto em alguns pontos sensíveis. A popular Torre Eiffel, por exemplo, com quase 7 milhões de visitantes por ano, está cercada desde o ano passado com uma parede de vidro à prova de balas.

Os franceses, notórios amantes da liberdade, têm lidado de maneira surpreendentemente tranquila em relação às restrições na vida cotidiana. A ameaça constante do terrorismo agora faz parte do dia a dia a que todos estão acostumados. Assim como o debate entre especialistas que discutem sobre uma possível motivação religiosa por trás da série de ataques.

Poderiam os ataques ser explicados através de uma interpretação radical salafista do Islã, ou será que se tratava apenas de jovens à margem da sociedade que queriam expressar sua ruptura radical com a França acima de tudo? Algumas dessas respostas poderão ser fornecidas no julgamento dos 13 acusados pelo ataque na Charlie Hebdo.

Cronologia do terrorismo na Europa Hanau: 19 de fevereiro de 2020 Ataques a dois bares de narguilé em Hanau, no oeste da Alemanha, resultaram na morte de nove pessoas. Horas depois dos crimes, a polícia encontrou o cadáver do atirador na residência dele e também o corpo de uma mulher. Investigadores localizaram um bilhete do criminoso, no qual ele reivindica a autoria do crime, e um vídeo no qual ele faz declarações racistas.

Cronologia do terrorismo na Europa Londres: 29 de novembro de 2019 Na capital britânica, um homem atacou vários pedestres com uma faca na Ponte de Londres. Duas pessoas morreram e três ficaram feridas. A polícia matou a tiros o suspeito do crime. A Scotland Yard afirmou tratar-se de um atentado terrorista e disse que o criminoso vestia um colete explosivo falso. O agressor era um radical islâmico que já havia sido condenado por atividades terroristas em 2012.

Cronologia do terrorismo na Europa Halle: 9 de outubro de 2019 Em Halle, no leste da Alemanha, um homem vestindo uniforme de combate lançou um explosivo sobre o muro de um cemitério judaico e tentou entrar em uma sinagoga. Como não conseguiu, começou a disparar contra pedestres, matando uma mulher, e efetuou disparos contra uma lanchonete turca, matando um homem. Outras duas pessoas ficaram feridas. O autor do crime admitiu motivações antissemitas.

Cronologia do terrorismo na Europa Utrecht: 18 de março de 2019 Quatro pessoas morreram em decorrência de disparos efetuados por um homem em um bonde na cidade holandesa de Utrecht. Após oito horas de buscas, a polícia prendeu Gokmen Tanis, de 37 anos e de origem turca. De acordo com as autoridades, a forma de ataque e uma carta encontrada no bonde indicam um ato terrorista.

Cronologia do terrorismo na Europa Estrasburgo: 11 de dezembro de 2018 Um atirador abriu fogo perto de um mercado de Natal no centro da cidade francesa de Estrasburgo, sede do Parlamento Europeu, matando cinco pessoas. Após uma caçada de dois dias, o autor do atentado, Chérif Chekatt, um cidadão francês de origem norte-africana de 29 anos, foi abatido pela polícia. Autoridades francesas afirmam que Chekatt se radicalizou como extremista islâmico.

Cronologia do terrorismo na Europa Liège: 29 de maio de 2018 Armado com uma faca, um criminoso atacou duas policiais e usou as armas de fogo delas para matá-las. Depois, abriu fogo e matou um jovem de 22 anos. Em seguida, entrou em um colégio, onde fez uma funcionária refém. A polícia interveio e, na troca de tiros, o terrorista foi morto. A Procuradoria Federal belga afirmou que vários elementos indicavam que o caso se tratou de uma ação terrorista.

Cronologia do terrorismo na Europa Trèbes: 23 de março de 2018 Um homem armado roubou um carro em Carcassonne, no sul da França, e seguiu para a vizinha Trèbes, onde fez diversas pessoas reféns dentro de um supermercado. Lá, o atirador, marroquino, teria gritado "Deus é grande" em árabe e dito ser um soldado do "Estado Islâmico". Após horas de impasse, ele foi morto pela polícia. O episódio deixou três mortos. Um policial morreu no dia seguinte.

Cronologia do terrorismo na Europa Turku: 18 de agosto de 2017 Duas pessoas morreram e outras oito ficaram feridas em atentado no centro de Turku, na Finlândia. O autor do ataque, um marroquino de 18 anos e requerente de asilo, foi baleado na perna e preso pela polícia.

Cronologia do terrorismo na Europa Marselha: 1 de outubro de 2017 Ahmed H. esfaqueou e matou duas mulheres na estação de trens de Marselha, na França, antes de ser morto a tiros pela polícia. O "Estado Islâmico" reivindicou a autoria do ataque, referindo-se a Ahmed H. como um de seus "soldados". Dois funcionários do Ministério do Interior renunciaram após a revelação de que Ahmed H. era um imigrante ilegal que escapou de suas mãos.

Cronologia do terrorismo na Europa Barcelona e Cambrils: 17 de agosto de 2017 Uma camionete atropelou pedestres no movimentado calçadão de Las Ramblas, no centro da capital catalã. Ataque foi reivindicado pelo "Estado Islâmico" e três pessoas foram detidas. Horas mais tarde, atentado semelhante ocorreu na cidade costeira de Cambrils, deixando um morto, mas os cinco envolvidos foram mortos a tiros pela polícia.

Cronologia do terrorismo na Europa Londres: 19 de junho de 2017 Uma van avançou contra fiéis que saíam da mesquita de Finsbury Park em Londres deixando um morto e dez feridos. O motorista, um homem de 48 anos, foi detido pelas pessoas que estavam no local antes de ser preso pela polícia. Relatos de testemunhas indicam que o atropelamento teria sido proposital. A polícia confirmou que todas as vítimas pertenciam à comunidade muçulmana de Londres.

Cronologia do terrorismo na Europa Londres: 3 de junho de 2017 Três homens em uma van avançaram contra pedestres na Ponte de Londres, na região central da capital britânica, atropelando dezenas de pessoas antes de se dirigirem ao Borough Market, um local repleto de bares e restaurantes, e esfaquearem diversas vítimas. O ataque deixou sete mortos e 48 feridos. Os suspeitos, que vestiam coletes com explosivos falsos, foram mortos pela polícia.

Cronologia do terrorismo na Europa Manchester: maio de 2017 Um atentado perpetrado por um suicida deixou ao menos 22 mortos e mais de 50 feridos em 23 de maio, quando uma bomba explodiu ao fim do show da cantora Ariana Grande em Manchester, Inglaterra. Entre os mortos, houve várias crianças e jovens – o público da cantora é majoritariamente adolescente.

Cronologia do terrorismo na Europa Estocolmo: abril de 2017 Pelo menos quatro pessoas morreram e 15 ficaram feridas depois de um caminhão ter avançado contra pedestres numa movimentada rua comercial no centro de Estocolmo. O atentado apresentou os mesmos padrões dos atropelamentos em massa realizados em Nice, Berlim e, mais recentemente, em Londres.

Cronologia do terrorismo na Europa Londres: março de 2017 Um ataque nos arredores do Parlamento do Reino Unido paralisou o coração de Londres em 22 de março. Um veículo avançou contra pedestres na ponte Westminster, matando pelo menos três pessoas e deixando dezenas de feridos. Próximo dali, no perímetro do Parlamento, o motorista esfaqueou um policial, que também morreu, antes de ser baleado e morto por policiais.

Cronologia do terrorismo na Europa Berlim: dezembro de 2016 Pouco antes do Natal, a capital alemã foi alvo de um atentado. Doze pessoas morreram quando um terrorista do IS sequestrou um caminhão e invadiu um mercado de Natal lotado. Poucos dias depois, o tunisiano de 24 anos foi morto a tiros perto de Milão pela polícia italiana.

Cronologia do terrorismo na Europa Würzburg: julho de 2016 Em 18 de julho de 2016, um jovem de 17 anos atacou passageiros de um trem em Würzburg, no sul da Alemanha. Com um machado e uma faca, ele deixou cinco feridos. O agressor entrou na Alemanha em junho de 2015, como um requerente de asilo afegão, e foi morto pela polícia durante a fuga. O "Estado Islâmico" reivindicou o ataque.

Cronologia do terrorismo na Europa Nice: julho de 2016 Um caminhão avançou sobre uma multidão em Nice, no sul da França, em 14 de julho de 2016, durante festividades do Dia da Bastilha. Ao menos 84 pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas em estado grave. O presidente francês, François Hollande, classificou o ataque de atentado terrorista e prorrogou o estado de emergência no país por mais três meses.

Cronologia do terrorismo na Europa Istambul: julho de 2016 Em 28 de junho de 2016, três homens-bomba atacaram o Aeroporto Atatürk de Istambul, o terceiro maior da Europa. Mais de 40 pessoas morreram e mais de 230 ficaram feridas. Chama a atenção o fato de o ataque ter ocorrido dois dias antes do segundo aniversário da proclamação do califado do "Estado Islâmico" (EI), o que sugere uma nova fase do grupo em sua estratégia na Turquia.

Cronologia do terrorismo na Europa Bruxelas: março de 2016 Em 22 de março de 2016, dois terroristas explodiram malas com explosivos na área de embarque do Aeroporto Internacional de Zaventem, em Bruxelas. Um terceiro conseguiu fugir. Minutos depois, outra bomba foi detonada por um suicida na estação de metrô Maelbeek, no bairro onde ficam escritórios da Comissão Europeia. Trinta e dois morreram e mais de 300 foram feridos.

Cronologia do terrorismo na Europa Ancara: março de 2016 A Turquia vem sofrendo atentados desde junho de 2015. Istambul e Ancara são as cidades mais visadas. Em 13 de março de 2016, um carro-bomba matou 37 pessoas e deixou 125 feridos. A violência é uma resposta à ação turca na guerra civil síria.

Cronologia do terrorismo na Europa Paris: novembro de 2015 Uma série de ataques a tiros e bombas em diversos pontos da capital francesa deixou 130 mortos. O maior número de vítimas foi registrado na casa de espetáculos Bataclan, que foi invadida por um grupode atiradores que dispararam a esmo. O local estava lotado. O grupo "Estado Islâmico" reivindicou a autoria dos ataques.

Cronologia do terrorismo na Europa Saint-Quentin-Fallavier: junho de 2015 Um ataque contra uma fábrica de gás na cidade de Saint-Quentin-Fallavier, próximo a Lyon, no leste da França, deixou ao menos um morto e vários feridos. Um corpo decapitado foi encontrado próximo à fábrica de gás, ao lado de uma bandeira islâmica. Logo após o incidente, o presidente François Hollande afirmou não haver dúvidas de que se trata de um ataque terrorista.

Cronologia do terrorismo na Europa Paris: janeiro de 2015 Um ataque ao semanário Charlie Hebdo, em Paris, matou 12 pessoas. O presidente francês, François Hollande, condenou o atentado, classificando o ato como "barbárie extraordinária". Políticos e jornalistas na Europa dizem que o atentado à redação do "Charlie Hebdo" foi um ataque à liberdade de imprensa no continente.

Cronologia do terrorismo na Europa Bruxelas: setembro de 2014 Em setembro de 2014, foi evitado um ataque ao prédio da Comissão Europeia, em Bruxelas. Segundo especialistas, o perigo de atentados de radicais islâmicos na Europa continua. Hoje eles também são perpetrados por terroristas solitários. Aliado a isto, vários cidadãos europeus na Síria e no Iraque, engajados em tropas do "Estado Islâmico", que retornam à Europa entram na mira das autoridades.

Cronologia do terrorismo na Europa Bruxelas: maio de 2014 Um homem armado abriu fogo na entrada do museu judaico, em Bruxelas, no dia 24 de maio de 2014, matando quatro pessoas. Após a sua identificação na França, ele foi extraditado para a Bélgica. Suspeita-se de que o homem, de nacionalidade francesa, teria combatido na Síria por mais de um ano ao lado de guerreiros islâmicos. Ele já esteve na prisão por roubo.

Cronologia do terrorismo na Europa Toulouse: março de 2012 Entre 11 e 22 de março de 2012, a França foi tomada pelo medo. Um homem em uma motocicleta baleou dois soldados. Oito dias depois, em 19 de março, ele matou três estudantes e um professor em uma escola judaica. A polícia procurou o autor dos crimes durante dias até cercarem a casa de um suspeito. No dia 22 de março, os policiais invadiram a residência e o mataram.

Cronologia do terrorismo na Europa Paris: novembro de 2011 O semanário "Charlie Hebdo" já havia sido alvo de ataques há quase quatro anos. Um coquetel molotov foi arremessado para dentro da redação, mas ninguém ficou ferido. A pessoa que cometeu o atentado não foi identificada até hoje. O motivo do ataque, supostamente, foram as publicações críticas ao islã. O periódico está há bastante tempo sob proteção policial.

Cronologia do terrorismo na Europa Estocolmo: dezembro de 2010 Um pouco antes do Natal, no dia 11 de dezembro, duas bombas explodiram em uma área comercial bastante movimentada da capital sueca. Duas pessoas ficaram feridas. O autor do atentado, um iraquiano de 28 anos, se matou. Durante muito tempo ele foi considerado o único responsável pelo crime, no entanto, há informações de que mais pessoas teriam sido cúmplices.

Cronologia do terrorismo na Europa Dinamarca: setembro de 2005 No dia 30 de setembro, o diário "Jylannds Posten" publicou 12 charges críticas relacionadas ao islã. Uma delas mostrava o profeta Maomé com uma bomba como turbante. Os desenhos provocaram vários protestos violentos pelo mundo. Além disso, houve uma tentativa de atentado ao jornal. Após o ataque ao "Charlie Hebdo", nesta quarta (07/01/2015), o "Jylannds Posten" reforçou suas medidas de segurança.

Cronologia do terrorismo na Europa Londres: julho de 2005 Quatro ataques suicidas aconteceram quase simultaneamente nas principais vias da capital inglesa na manhã do dia 7 de julho de 2005. Três bombas explodiram em linhas do metrô e uma em um ônibus de dois andares. Ao todo, 52 pessoas morreram, incluindo os quatro terroristas. Estes atentados foram os piores da história da Grã-Bretanha.

Cronologia do terrorismo na Europa Madri: março de 2004 No dia 11 de março, 191 pessoas morreram no maior atentado da história da Espanha. Várias bombas explodiram em quatro trens diferentes, um deles numa linha de metrô. Os terroristas foram condenados a 43 mil anos de prisão. Mas como não há prisão perpétua na Espanha, os criminosos ficarão, no máximo, 40 anos na prisão.

Cronologia do terrorismo na Europa Istambul: novembro de 2003 Ao longo de cinco dias, radicais islâmicos praticaram diversos atentados em Istambul. Na ocasião, 58 pessoas morreram e 600 ficaram feridas. Em 15 de novembro, dois carros-bomba explodiram em frente a uma sinagoga, na qual vários fiéis estavam reunidos para rezar. No dia 20 de novembro, os radicais atacaram um banco e o consulado britânicos. Os terroristas foram condenados em 2007. Autoria: Greta Hamann



Adaptação: Isadora Pamplona