Atentado contra o "Charlie Hebdo"

Três homens armados com fuzis invadiram a sede do semanário satírico "Charlie Hebdo", no coração de Paris, em 7 de janeiro de 2015 e mataram nove pessoas.

Depois de dois dias de caçada, operação que mobilizou milhares de policiais capturou e matou os dois suspeitos do atentado e um terceito terrorista, que mantinha reféns em uma loja.