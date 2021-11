O semanário satírico francês Charlie Hebdo é conhecido por criticar religiões e figuras políticas internacionais. Em janeiro de 2015, extremistas mataram 12 pessoas na redação do jornal em Paris.

A frase "Je suis Charlie" (eu sou Charlie), tornou-se símbolo de apoio ao Charlie Hebdo contra o atentado que matou o editor-chefe e os principais cartunistas do semanário. Após o atentado, a publicação estampou na capa uma caricatura do profeta Maomé em prantos, segurando um cartaz com os dizeres "Je suis Charlie". O jornal critica não só a religião islâmica, mas também católicos e judeus.