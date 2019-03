Chefe da Volks se desculpa por frase que remete ao nazismo

O presidente-executivo do Grupo Volkswagen, Herbert Diess, causou polêmica na Alemanha ao comunicar a vinculação de metas mais rígidas de lucro aos diretores da montadora usando uma frase que remonta a a um slogan da era nazista.

Diess usou a frase "Ebit macht frei" ("Ebit liberta") em conexão com o retorno operacional de várias marcas do Grupo Volkswagen. A frase lembra a inscrição "Arbeit macht frei" ("O trabalho liberta"), que os nazistas colocaram nos portões de vários campos de concentração.

Ebit é a sigla em inglês para "earnings before interest and taxes" (lucro antes de juros e impostos). O cálculo do Ebit permite estimar os resultados das operações de uma empresa, sem incluir as despesas financeiras ou as receitas de serviços.

O presidente da Volkswagen se desculpou pela frase dita num evento interno. "Não foi de forma alguma minha intenção colocar essa afirmação num contexto errado", disse Diess nesta quarta-feira (13/03). "Naquele momento, não pensei que esta possibilidade [de mal-entendido] existisse."

Portão do antigo campo de concentração de Auschwitz-Birkenau com inscrição "Arbeit macht frei"

Diess reiterou que sua declaração estava estritamente ligada ao contexto administrativo. "O Grupo Volkswagen possui marcas com diferentes níveis de receita operacional. A experiência mostrou que marcas com alto retorno têm maior liberdade de tomada de decisão dentro do grupo", explicou.

Diess tem promovido medidas de austeridade, especialmente no carro-chefe do Grupo, a divisão de veículos de passageiros, e na subsidiária Audi, para liberar verbas para investimentos em mobilidade elétrica e outras tecnologias.

"De fato, foi uma escolha infeliz de palavras, e lamento muito caso tenha acidentalmente ferido sentimentos. Peço desculpas formalmente", reiterou Diess.

Um porta-voz da montadora destacou que o Grupo Volkswagen tem contribuído há décadas com projetos em prol da memória em torno da ditadura dos nacional-socialistas na Alemanha.

A montadora alemã foi fundada em 1937 pelos nazistas. Para a criação da Volkswagen foram usados, entre outras fontes, bens sindicais expropriados. Durante a Segunda Guerra, a Volkswagen fez uso de trabalho forçado em muitas instalações.

