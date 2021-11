Pepe Mujica e a sua paixão pelo fusca

Em sua videocoluna para a DW, Mujica explica sua relação com o fusca, um automóvel que marcou sua juventude, e discute a possibilidade de transformá-lo num carro elétrico. "Seria um sonho se eu pudesse morrer com um velho Volkswagen reconstruído e rejuvenescido. Se pudéssemos fazer o mesmo com os seres humanos, teríamos uma vida longa com qualidade garantida", reflete Pepe Mujica.