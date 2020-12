Canadá aprova vacina da Pfizer contra covid-19

O Canadá aprovou nesta quarta-feira (09/12) a vacina contra covid-19 desenvolvida pela multinacional Pfizer em parceria com a empresa alemã Biontech, um dia depois de o Reino Unido ter se tornado o primeiro país a iniciar a vacinação em massa com o imunizante.

"A Health Canada determinou que a vacina da Pfizer-Biontech atende aos rigorosos requisitos de segurança, eficácia e qualidade do Departamento [de Saúde] para uso no Canadá", diz um comunicado da agência governamental de saúde do país.

A aprovação veio após cientistas terminarem uma revisão de dois meses dos dados dos ensaios clínicos realizados pela empresa, que determinaram que a vacina tem eficácia de 95% para proteger contra infecções por coronavírus.

A agência reguladora observou que testes ainda estão sendo realizados em crianças, mas que a vacina já estava sendo aprovada para maiores de 16 anos.

"Finalmente temos um motivo para nos sentirmos otimistas e entusiasmados com o retorno à vida que levávamos antes da covid", disse o vice-diretor de saúde pública canadense, Howard Njoo, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

Segundo ele, o Canadá espera receber um primeiro lote com 249 mil doses do imunizante da Pfizer-Biontech até o fim de dezembro, e 6 milhões de doses adicionais ao longo dos primeiros três meses de 2021.

"A primeira remessa de doses será entregue em breve", escreveu o primeiro-ministro do país, Justin Trudeau, no Twitter. "São boas notícias – mas isso não significa que podemos baixar a guarda."

As doses serão distribuídas diretamente pela Pfizer a 14 centros de distribuição disponibilizados pelo Canadá e que estão equipados para manter o medicamento a 70 graus Celsius negativos.

Segundo as diretrizes das autoridades canadenses de saúde, residentes e funcionários de lares de idosos, profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à covid-19, pessoas com mais de 80 anos e membros de comunidades indígenas terão prioridade na vacinação.

A vacina da Pfizer-Biontech requer a aplicação de duas doses por pessoa, que devem ser administradas com um intervalo de três semanas entre uma e outra.

O Canadá, com uma população de cerca de 38 milhões de pessoas, também firmou acordos com os laboratórios AstraZeneca, Sanofi e GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Novavax e Moderna para a aquisição de um total de 358 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus.

Com a aprovação nesta quarta-feira, o país norte-americano se torna o terceiro no mundo a autorizar a aplicação do imunizante da Pfizer-Biontech, depois do Reino Unido e do Bahrein.

A vacinação em massa em território britânico teve início na terça-feira. As primeiras doses estão sendo aplicadas em pessoas com mais de 80 anos de idade, funcionários de casas de repouso e profissionais de saúde e assistentes sociais que atuam na linha de frente.

