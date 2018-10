Cada vez mais britânicos querem cidadania alemã

Um número crescente de pessoas que vivem no Reino Unido vem solicitando a repatriação à Alemanha desde o referendo em que o país decidiu pelo Brexit, a saída britânica da União Europeia (UE). A maioria dos requerentes são pessoas que foram perseguidas pelo regime nazista ou seus descendentes, segundo um relatório divulgado nesta sexta-feira (19/10).

Dos 3.731 pedidos emitidos desde 2016, quando foi realizado o referendo sobre o Brexit, 3.408 apontavam para o artigo 116 da Constituição da Alemanha. Segundo o artigo, ex-cidadãos alemães que, entre 1933 e 1945, foram privados de sua cidadania por "motivos políticos, raciais ou religiosos" e seus descendentes têm direito à cidadania restaurada.

Dezenas de milhares de judeus fugiram da Alemanha para o Reino Unido antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Entre eles, estavam cerca de 10 mil crianças que deixaram a Alemanha entre dezembro de 1938 e agosto de 1939 na chamada Kindertransport – uma grande operação humanitária promovida por uma organização britânica. A maioria dessas crianças nunca mais viu suas famílias novamente.

Os pedidos de repatriação aumentaram significativamente após o referendo do Brexit, de acordo com número publicados pelos jornais alemães do conglomerado midiático Funke. Em 2015, houve apenas 59 pedidos, enquanto em 2016 foram 760. Em 2017, foram registrados 1.824 requerimentos, além de outros 1.147 nos oito primeiros meses de 2018. Os dados foram divulgados em resposta a um questionamento parlamentar do Partido Liberal Democrático (FDP), da Alemanha.

Além de judeus, muitos outros grupos fugiram da Alemanha e do regime nazista, incluindo membros da etnia roma, homossexuais e opositores políticos.

De acordo com Konstantin Kuhle, porta-voz para assuntos internos do FDP, o aumento no número de requerimentos mostra que muitos cidadãos britânicos estão dispostos a manter "os benefícios da cidadania europeia" dentro do bloco da UE.

"Isso não surpreende, dada a caótica linha de negociações do Brexit por parte do governo britânico", disse Kuhle, que acrescentou que a UE não deve esquecer "que muitas pessoas no Reino Unido se sentem próximas à União Europeia".

No referendo de junho 2016, convocado pelo então primeiro-ministro britânico David Cameron, 52% dos eleitores votaram a favor do Brexit, e 48%, contra. O número de britânicos que vivem na Alemanha e que buscam a cidadania alemã também aumentou significativamente desde o referendo.

