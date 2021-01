Brasil teve recorde de ataques à imprensa em 2020, diz relatório

Os ataques de Bolsonaro contra a imprensa

Jornalista "bundão", "só usam caneta para maldade"

Um dia depois, ele voltou à carga contra a imprensa. “Aquela história de atleta, né, que o pessoal da imprensa vai pôr deboche, mas quando pega um bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabem fazer maldade, usar a caneta com maldade”, disse em evento no Palácio do Planalto. Bolsonaro disse que jornalista ‘bundão’ tem menos chance de sobreviver ao coronavírus do que ele próprio.