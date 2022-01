Brasil e vários países registram casos de flurona

Pelo menos três estados brasileiros têm relatos de pacientes que apresentaram infecção simultânea de coronavírus e do vírus de gripe, o que tem sido chamado de "flurona" -- uma junção das palavras "flu", (gripe em inglês), com "corona".

Nos últimos dias, outros países também registraram o fenômeno, detectado pela primeira vez nos Estados Unidos durante o primeiro ano da pandemia de covid-19.

No Brasil, foram noticiados casos de flurona nos estados de Rio de Janeiro, Ceará e São Paulo.

No Rio de Janeiro, um adolescente de 16 anos testou positivo para as duas doenças. A família dele informou ter confirmado a infecção através de testes realizados em dois laboratórios particulares. Segundo informações da TV Globo, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio confirmou um segundo caso no estado.

No Ceará, foram contabilizados três casos desde dezembro, todos em Fortaleza, incluindo um bebê de um ano. Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), duas crianças estiveram internadas em unidades particulares sem agravamento do quadro clínico e já receberam alta. O terceiro paciente é um homem de 52 anos que não precisou de internação e cumpre isolamento.

Ao menos um caso foi relatado em São Paulo, e diversas secretarias estaduais de Saúde investigam casos suspeitos e deve aumentar a contagem de confirmações nos próximos dias.

Israel, Hungria e Espanha

No último sábado (01/01), o governo de Israel registrou um caso dessa infecção dupla do coronavírus e do vírus influenza numa grávida não vacinada. Ela recebeu alta em 30 de dezembro após ser tratada de sintomas leves derivados da infecção simultânea, segundo o jornal Times of Israel.

Especialistas do Ministério da Saúde israelense acreditam que haja casos semelhantes, ainda não identificados, quando o país registra quase 2 mil internações por gripe, enquanto os testes positivos para coronavírus da variante ômicron aumentam.

A circulação dos vírus influenza e covid-19 ao mesmo tempo preocupa principalmente pelo risco para a população mais vulnerável, já que as duas doenças afetam o aparelho respiratório superior, alertam especialistas.

Na Hungria, o laboratório privado Neumann Labs identificou a presença de flurona em dois casos, ambos envolvendo menores de 30 anos, informou o jornal digital Népszava nesta terça-feira.

Na Espanha, os primeiros casos de flurona foram identificados na região da Catalunha. "Temos um ou outro caso, mas eles não representam uma diferença em relação aos outros. São poucos, são circunstanciais e não têm mais relevância", explicou a diretora do Serviço Catalão de Saúde, Gemma Craywinckel, na segunda-feira.