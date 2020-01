Bombas da 2° Guerra provocam evacuação de 14 mil na Alemanha

Duas bombas da Segunda Guerra Mundial foram desativadas com sucesso neste domingo (12/01) após a evacuação de 14.000 pessoas na cidade alemã de Dortmund.

Os dois artefatos – uma bomba americana e uma britânica – que pesavam 250 quilos cada foram descobertos nesta semana no distrito hospitalar da cidade. Inicialmente, as equipes especializadas analisaram quatro artefatos suspeitos, mas a análises demonstraram que apenas dois objetos eram explosivos.

Contêineres foram empilhados para bloquear as ruas e funcionar como barreiras com o objetivo de absorver possíveis ondas de explosão na área isolada. Helicópteros da polícia vasculharam as ruas de cima para garantir que os moradores saíssem conforme as instruções.

Um total de 14.000 pessoas teve que deixar suas casas. Já no sábado, centenas de pacientes e idosos foram transferidos de dois hospitais próximos. Várias centenas de residentes incapazes de ficar com parentes e amigos foram instalados numa escola convertida em centro social. Eles foram liberados logo após o término do descarte das bombas.

Autoridades instalaram contêineres como barreiras na área das bombas

Cerca de 300 moradores aceitaram ingressos gratuitos para o zoológico da cidade enquanto aguardavam a operação de desativação, informou a emissora pública WDR no domingo.

O famoso Museu do Futebol de Dortmund e a principal estação ferroviária da cidade foram fechados a partir do meio-dia.

Quase 75 anos após a Segunda Guerra Mindial, estima-se que milhares de explosivos continuem escondidos em solo alemão. Todos os anos, peritos desarmam cerca de 5 mil bombas, além de toneladas de outras munições.

Em 2015, uma bomba não detonada de 250 quilos, de origem britânica, foi encontrada perto do estádio do Borussia Dortmund, o Signal Iduna Park. Tanto o estádio quanto um espaço destinado aos torcedores, o BVB-Fan World, foram evacuados na ocasião até que o artefato fosse desativado.

Assistir ao vídeo 01:21 Compartilhar Bomba da Segunda Guerra Mundial abre cratera na Alemanha Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3L4NU Bomba da Segunda Guerra Mundial abre cratera na Alemanha

Em agosto de 2017, o aeroporto de Tegel, em Berlim, teve que ser fechado temporariamente para a remoção de uma bomba de cem quilos.

Já em julho de 2018 uma prisão em Regensburg foi evacuada até que uma bomba encontrada em uma área próxima fosse removida. Em setembro, 60 mil pessoas foram evacuadas em Frankfurt por causa de outra antiga bomba.

Também não é incomum que frequentadores das praias no norte do país encontrem fragmentos de antigas bombas de fósforo, que podem ser confundidas com pedras de âmbar, uma resina fóssil usada na fabricação de joias.

JPS/ots

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter