Bomba da Segunda Guerra provoca evacuação de 12,8 mil em Frankfurt

Cerca de 12,8 mil moradores de um bairro em Frankfurt, no oeste da Alemanha, tiveram que deixar suas casas neste domingo (06/12) para que uma bomba da Segunda Guerra Mundial, lançada pelos Aliados, fosse desativada com segurança.

A evacuação dos moradores do bairro nobre de Gallus, próximo ao centro da cidade, começou às 8h (horário local). Na região, há vários asilos e instalações da operadora de serviços ferroviários Deutsche Bahn (DB), que alertou sobre possíveis atrasos de trens regionais e de longa distância durante todo o domingo.

Um centro de exposições foi aberto para que moradores que não tinham uma acomodação alternativa pudessem passar o dia.

Devido ao distanciamento social necessário por causa da pandemia de covid-19, autoridades disseram que a operação para desativar a bomba poderia durar mais do que o esperado.

A bomba britânica de 500 quilos, porém, foi desativada em menos de duas horas. De acordo com a porta-voz dos bombeiros, antes do início da operação é difícil estipular exatamente a sua duração. "Pode ser muito rápido se o detonador estiver numa posição de fácil acesso", explicou.

Operação rotineira

A bomba foi encontrada na quinta-feira num canteiro de obras. Devido ao seu tamanho e modelo, foi necessário a evacuação de um raio de 700 metros. Uma detonação poderia causar enormes danos, além de colocar vidas em perigo.

Mesmo após 75 anos do fim do conflito, ainda é muito comum encontrar munições não detonadas em solo alemão. Todos os anos, peritos desarmam cerca de 5 mil bombas, além de toneladas de outras munições.

Frankfurt foi regularmente bombardear pelos Aliados durante a Segunda Guerra Mundial, o que destruiu a maior cidade medieval da Alemanha e deixou mais de 5 mil mortos.

Em julho de 2019, uma bomba foi encontrado perto do Banco Central Europeu e levou a evacuação de 16,5 mil moradores. Em setembro de 2017, quase 65 mil residentes de Frankfurt tiveram que deixar suas casa para que uma bomba de duas toneladas pudesse ser desativada com segurança. Essa foi a maior evacuação pública no país desde o fim da guerra em 1945.

Em agosto de 2017, o aeroporto de Tegel, em Berlim, teve que ser fechado temporariamente para a remoção de uma bomba de cem quilos.

Também não é incomum que frequentadores das praias no norte do país encontrem fragmentos de antigas bombas de fósforo, que podem ser confundidas com pedras de âmbar, uma resina fóssil usada na fabricação de joias.

