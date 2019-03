Bolsonaro isenta de visto cidadãos dos EUA, Austrália, Canadá e Japão

O presidente Jair Bolsonaro dispensou a exigência de visto para entrada no Brasil para cidadãos da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão. A medida foi tomada de forma unilateral, sem a reciprocidade muitas vezes exigida pelos países que adotam ações dessa natureza.

Brasileiros que desejam viajar para estes quatro países continuam, porém, precisando de visto. O governo argumenta que a suspensão do documento para americanos, australianos, canadenses e japoneses irá incentivar o turismo. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (18/03).

O decreto entrará em vigor no dia 17 de junho deste ano. Com a mudança, cidadãos desses quatros países poderão permanecer no Brasil pelo prazo de 90 dias, prorrogáveis por mais 90, sem precisar de qualquer tipo de visto. A dispensa valerá para entrada no país para fins turísticos, de negócio, esportivos ou artísticos, sem intenção de estabelecer residência.

"A isenção do visto de forma unilateral é um aceno que fazemos para países estratégicos no sentido de estreitar as nossas relações. Nada impede que essas nações isentem os brasileiros dessa burocracia num segundo momento", disse o Ministério do Turismo ao G1.

O decreto foi publicado enquanto Bolsonaro realiza sua primeira visita oficial aos Estados Unidos. Nesta terça-feira, ele será recebido na Casa Branca pelo presidente americano, Donald Trump.

Essa não é a primeira vez que cidadãos dos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão são dispensados de pedir visto para entrar no Brasil. Em 2015, a então presidente Dilma Rousseff concedeu uma dispensa temporária aos turistas destes países que viessem ao Brasil para os Jogos Olímpicos.

Em governos anteriores, o Ministério das Relações Exteriores, no entanto, se posicionou contrário à isenção de visto unilateral por defender o princípio da reciprocidade.

