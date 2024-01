Atos golpistas de 8 de janeiro são reprovados por 89%

Um ano após os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando grupos de bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos três Poderes em Brasília, uma pesquisa revela que 89% dos brasileiros condenam as ações ocorridas dias após o início do terceiro mandado de Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência da República.

Segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada neste domingo (07/01), 6% dos entrevistados aprovam os ataques contra as instituições, enquanto 4% não souberam ou não quiseram responder.

O levantamento mostra que 47% dos brasileiros acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve alguma influência nos atos golpistas; já 43% discordam e 10% não responderam.

Para 51% dos entrevistados, os indivíduos que tomaram parte nos distúrbios são pessoas radicais que não representam os eleitores de Bolsonaro. No entanto, 37%, avaliam que eles de fato são representantes do eleitorado bolsonarista. Outros 13% não souberam ou não quiseram responder.

Entre os eleitores de Bolsonaro, a reprovação aos atos golpistas é de 85%, com 11% de aprovação. Já os que votaram em Lula no segundo turno somam 94% de reprovação e 4% de aprovação.

Na avaliação por região, o maior índice de reprovação aos atos golpistas for registrado no Nordeste (91%), seguido do Centro-Oeste e Norte (90%), Sudeste (89%) e Sul (87%).

Na análise pelo nível de escolaridade dos entrevistados, 88% das pessoas que cursaram até o ensino fundamental desaprovam os atos, assim como 90% dos possuem ensino médio completo ou incompleto e 91% dos que possuem ensino superior completo ou incompleto.

Na avaliações por renda e faixa etária, a reprovação aos atos golpistas também ficou em torno dos 90%.

O levantamento foi realizado entre os dias 14 e 18 de dezembro, com 2.012 entrevistas presenciais com pessoas com mais de 16 anos em todos os estados do país. A margem de erro é de 2.2 pontos percentuais.

Nos EUA, invasão do Capitólio tem maior apoio

Dois anos antes dos ataques às instituições em Brasília, os Estados Unidos viveram um momento parecido no episódio que culminou na invasão do Capitólio, a sede do Congresso americano em Washington.

Apoiadores do ex-presidente Donald Trump, insatisfeitos com a derrota do republicano para Joe Biden nas eleições presidenciais, invadiram o edifício histórico durante a sessão que confirmaria a vitória do democrata. Os parlamentares tiveram de fugir às pressas para um local seguro dentro do prédio.

Depois de um ano dos atos golpistas em Brasília, a rejeição no Brasil aos ataques, mesmo com uma leve diminuição em relação à pesquisa anterior, é mais alta do que a dos americanos no momento em que eram passados 12 meses da invasão do Capitólio.

Segundo levantamentos realizados pela YouGov nos EUA, a aprovação à insurreição americana em 6 de janeiro de 2021 aumentou de 9% para 14% um ano após o ocorrido, sendo que em uma pesquisa realizada em dezembro, esse índice era de 19%.

